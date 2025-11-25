Reforço

Rio Branco contrata Neto, atacante vice-campeão da Copa do Nordeste

Jogador de 27 anos vem de temporada artilheira, com 16 gols marcados pelo Confiança-SE

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 19:03

Neto Oliveira enquanto jogador do Confiança-SE Crédito: Reprodução/Redes sociais

O Rio Branco anunciou mais uma contratação para o setor de ataque nesta terça-feira (25): Neto Oliveira. Ele foi um dos artilheiros da temporada no futebol brasileiro, com 16 gols, jogando pelo Confiança-SE e sendo uma das peças importantes na conquista do Campeonato Sergipano, no vice da Copa do Nordeste e nas disputas da Série C do Brasileirão e Copa do Brasil.

O jogador de 27 anos foi anunciado como novo contratado do Brancão visando a disputa do Capixabão, Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série D. Com a chegada de Neto, o elenco do Rio Branco chega a 29 atletas confirmados para a temporada 2026, entre nomes já anunciados e outros em fase final de registro, além dos promovidos da base.

Com a camisa do Dragão, Neto conquistou o Campeonato Sergipano, sendo o artilheiro da competição, com oito gols. Na Copa do Nordeste, foram quatro gols na campanha do vice-campeonato, considerado surpreendente. Um deles foi marcado contra o Bahia, na primeira fase.

Na época, Neto figurava como o segundo maior artilheiro do País, atrás apenas de German Cano. Hoje, ele ocupa a décima posição entre os maiores goleadores do Brasil. Ele também disputou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série C pelo Sergipe, marcando quatro vezes e dando três assistências.

