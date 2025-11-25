Reforço

Novo diretor de novos negócios do Rio Branco trabalhou no América-MG e Minas Tênis

Roger Santiago tem Marketing e MBA em Gestão e Marketing Esportivo

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 16:31

Roger Santiago, diretor de Novos Negócios do Rio Branco Crédito: Rio Branco SAF

O Rio Branco acertou a contratação de Roger Santiago como diretor de novos negócios. O profissional chega com a missão de ampliar as oportunidades comerciais do clube, fortalecer parcerias estratégicas e desenvolver projetos que aumentem a receita e aproximem ainda mais o Brancão do mercado.

A função é considerada uma das mais estratégicas do clube. Entre as ações, está a prospecção de patrocinadores, criação de novos produtos e propriedades comerciais, desenvolvimento de ações de marketing e relacionamento, além da formatação de projetos especiais que potencializem a marca capa-preta dentro e fora dos gramados.

"A chegada do Roger representa um passo importante no nosso processo de modernização do Rio Branco. Somos um clube que já se relaciona muito bem com o mercado, e queremos ampliar ainda mais o diálogo para criar novos projetos e parcerias. Fortalecer a marca capa-preta com grandes parceiros é parte importante da nossa visão estratégica", afirmou o CEO da SAF, Renato Antunes.

Profissional de Marketing e MBA em Gestão e Marketing Esportivo, Roger Santiago atuava como Executivo de Negócios do Minas Tênis Clube, um dos maiores clubes olímpicos do País. Antes, atuou por dois anos como Especialista em Negócios no América-MG, entre 2022 e 2024, temporadas em que o clube disputou a Libertadores da América e o Brasileirão. Neste período, sob a gestão de Roger, o clube mineiro aumentou em 83% suas receitas de marketing, firmando também o maior patrocínio de sua história.

"Chego muito feliz e motivado com a oportunidade de integrar um projeto tão estruturado e promissor como o do Rio Branco. O compromisso é contribuir para que o clube cresça cada vez mais por meio das diversas frentes do Departamento de Negócios, fortalecer a área comercial e ampliar as oportunidades de negócios para impulsionar as receitas", afirmou Roger Santiago.

