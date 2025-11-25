Começo promissor

Capixaba marca primeiro gol com a camisa do Al Orooba, dos Emirados Árabes

O atacante Teco soma passagens por Vitória, Real Noroeste e Desportiva Ferroviária

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:13

Capixaba Teco, do Al Orooba Crédito: Al Jazira Al Hamra

O atacante Teco marcou o seu primeiro gol pelo Al Orooba, dos Emirados Árabes, na última rodada da UAE Division 1. No duelo, que aconteceu no último domingo (23), o capixaba abriu o placar com um belo chute de perna direita, que acertou o ângulo do goleiro adversário. Além do gol, Teco ainda deu uma assistência para o último gol da sua equipe, na vitória por 3 a 1 sobre o Al Jazira Al Hamra. O jogador celebrou o momento especial.

"Feliz demais por marcar o meu primeiro gol aqui. A bola vinha passando perto, eu já tinha contribuído com outras assistências, mas o gol é diferente. Graças a Deus fui muito feliz, acertei um bonito chute com a perna direita e pude ajudar o time a conquistar uma boa vitória. Espero ter mais oportunidades de marcar e estar sempre ajudando o time a vencer", disse.

Esta é a primeira experiência de Teco atuando nos Emirados Árabes. Na UAE Division 1, Teco disputou quatro jogos, deu três assistências e marcou um gol, contando um uma média de uma participação direta em gol por partida, e avaliou o início no novo país e projetou evolução ao longo do campeonato.

"Muda um pouco o estilo de jogo, mas é algo bem parecido: um jogo de muita força e velocidade. Os times jogam com a bola no chão e sempre tentam imprimir qualidade. Acredito que venho evoluindo a cada partida e tenho conseguido fazer bons jogos. A expectativa é seguir em constante evolução e colocar o Orooba, se Deus quiser, na primeira divisão na próxima temporada", finalizou.

