Meia-atacante capixaba é o novo reforço da base do Atlético-MG

Meia-atacante capixaba é o novo reforço da base do Atlético-MG

Natural de Presidente Kennedy, na Região Sul do Espírito Santo, Sonny Anderson, 17 anos, assinou com o Galo por duas temporadas

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:59

Atleta capixaba de apenas 17 anos, Sonny, assina contrato profissional com o Atlético-MG
Atleta capixaba de apenas 17 anos, Sonny, assina contrato profissional com o Atlético-MG

O jovem capixaba Sonny Anderson, 17 anos, acertou o contrato profissional com o Atlético-MG válido por duas temporadas. O meia-atacante é natural de Presidente Kennedy, na Região Sul do Espírito Santo, e estava nas categorias de base do Fluminense desde 2018. Nesta segunda-feira (24), o jogador se apresentou ao Galo.

“O Sonny é um atleta de muita qualidade técnica e faro de gol, que pode cumprir as principais funções ofensivas, tanto na armação de jogadas, atuando na beirada de campo ou mesmo mais centralizado, em razão da estatura avantajada. Ele tem todas as condições para brilhar na base e chegar ao elenco profissional do Atlético muito em breve”, declarou Daniel Aquino, diretor da D.Aquino Sports, empresa que gerencia a carreira do jogador, em parceria com a Tinmo. 

Talento Capixaba

Sonny Anderson foi descoberto quando passou a treinar na escolinha oficial do Fluminense, em Cachoeiro do Itapemirim. Com a camisa tricolor, o atleta conquistou diversos títulos, com destaque para o Campeonato Brasileiro Sub-17, a Amazon Cup e a Copa Olaria Sub-16, todos em 2024. No ano anterior, levantou as taças do Campeonato Estadual Sub-15 e da Gama Paraguai Cup, em Ciudad del Este.

