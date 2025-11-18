Reformulação

Vitória Cup assume projeto de SAF da Desportiva Ferroviária

A Tiva Investimentos S.A sai da iniciativa e dá lugar à nova empresa, cujo organizador é Vinícius Domingues, ex-dirigente grená

Vinícius Lima Estagiário / vinicius.rodrigues@redegazeta.com.b

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 15:14

Torcedores da Desportiva no estádio Engenheiro Araripe Crédito: Vitor Jubini

A Desportiva Ferroviária comunicou oficialmente a atualização sobre o processo de constituição de sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol), informando que a empresa Vitória CUP assumirá o futebol e dará sequência à formulação da iniciativa. Isso se deu após uma reconfiguração do projeto em reunião com um representante da Tiva Investimentos S.A, ocorrida no último sábado (15).

A Vitória Cup é uma empresa focada em organizar torneios amistosos, reunindo clubes de diferentes locais do futebol mundial. A primeira edição foi realizada em solo capixaba, no mês de julho deste ano, organizada por Vinícius Domingues, até então também dirigente da Desportiva Ferroviária.

O time grená foi o 'anfitrião' da competição, que contou com o Santos de Neymar, Cruzeiro, e os argentinos Defensa y Justicia e Banfield. Porém, o organizador não ficou satisfeito com a recepção do público capixaba e decidiu levar o torneio para fora do Estado nas próximas edições, mas demonstrou vontade de seguir em projetos esportivos de impacto dentro do Espírito Santo, informação antecipada por ge.globo, em outubro.

Vitória do Santos sobre a Desportiva pela Vitória Cup Crédito: Vitor Jubini/ A Gazeta

Nota da Desportiva Ferroviária

Em nota, o clube agradeceu à antiga companhia responsável pela implementação da SAF, ressaltando o investimento dedicado à construção de uma Desportiva forte, competitiva e, sobretudo, que ajudou diretamente na quebra de tabus e na conquista da vaga para a Copa do Brasil 2026.

"Os trabalhos de planejamento e formação do elenco profissional para a participação nas competições de 2026 estão sob o comando integral da Associação Desportiva Ferroviária (ADF) desde julho deste ano, juntamente com o técnico Rodrigo César. As categorias de base da Desportiva Ferroviária seguem ativas e em destaque, disputando atualmente as semifinais da Copa ES, um reflexo do nosso foco contínuo na formação de atletas", concluiu a nota.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta