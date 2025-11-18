Vitória Cup assume projeto de SAF da Desportiva Ferroviária

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 15:14
A Desportiva Ferroviária comunicou oficialmente a atualização sobre o processo de constituição de sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol), informando que a empresa Vitória CUP assumirá o futebol e dará sequência à formulação da iniciativa. Isso se deu após uma reconfiguração do projeto em reunião com um representante da Tiva Investimentos S.A, ocorrida no último sábado (15).
A Vitória Cup é uma empresa focada em organizar torneios amistosos, reunindo clubes de diferentes locais do futebol mundial. A primeira edição foi realizada em solo capixaba, no mês de julho deste ano, organizada por Vinícius Domingues, até então também dirigente da Desportiva Ferroviária.
O time grená foi o 'anfitrião' da competição, que contou com o Santos de Neymar, Cruzeiro, e os argentinos Defensa y Justicia e Banfield. Porém, o organizador não ficou satisfeito com a recepção do público capixaba e decidiu levar o torneio para fora do Estado nas próximas edições, mas demonstrou vontade de seguir em projetos esportivos de impacto dentro do Espírito Santo, informação antecipada por ge.globo, em outubro.
Em nota, o clube agradeceu à antiga companhia responsável pela implementação da SAF, ressaltando o investimento dedicado à construção de uma Desportiva forte, competitiva e, sobretudo, que ajudou diretamente na quebra de tabus e na conquista da vaga para a Copa do Brasil 2026.
"Os trabalhos de planejamento e formação do elenco profissional para a participação nas competições de 2026 estão sob o comando integral da Associação Desportiva Ferroviária (ADF) desde julho deste ano, juntamente com o técnico Rodrigo César. As categorias de base da Desportiva Ferroviária seguem ativas e em destaque, disputando atualmente as semifinais da Copa ES, um reflexo do nosso foco contínuo na formação de atletas", concluiu a nota.
