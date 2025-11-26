Futebol capixaba

Times capixabas conhecem adversários da Copinha 2026

Rio Branco e Forte são os representantes do Espírito Santo na maior competição de base do mundo; veja os grupos

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:45

Taça da Copinha 2025 Crédito: Marcos Ribolli

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta terça-feira (25), a divisão dos grupos da Copa SP de Futebol Júnior 2026. O Rio Branco e o Forte são os representantes do Espírito Santo na competição. O time capa-preta está no Grupo 28, e encara na primeira fase a Vitória-BA, Flamengo-SP e Capivariano. Já o Forte, no Grupo 4, enfrenta Mirassol, Linense e Sport Recife.

Rio Branco na Copinha

O Brancão vai disputar a competição pela sexta vez. Na sua estreia, em 1990. O time capixaba caiu ainda na primeira fase, em um grupo com São Paulo, Portuguesa, Fluminense, Sergipe e Boa Vontade-MA. Depois da estreia, o Brancão viria a jogar a Copinha apenas em 2011. Mesmo após a vitória na estreia diante do Rio Claro, e o empate contra o Figueirense, o Capa-Preta foi eliminado, ainda na fase de grupos, com a goleada sofrida para o Guarani.

Em 2017 e 18, mais duas quedas precoces. No primeiro ano, o Brancão caiu no grupo de Vasco, São Carlos e Botafogo-PR. Em 2018, o time capixaba não passou pela chave que tinha Atlético-MG, Grêmio Osasco (ex-Audax-SP) e União Barbarense. Na atual temporada, o Rio Branco retornou à Copa SP e manteve o tabu nunca avançar para o mata-mata. Em um grupo com Mirassol, Criciúma e Capitão Poço-PA, o time capixaba sofreu três derrotas e se despediu na lanterna e sem pontuar.

Breninho pela Rio Branco na Copinha Crédito: Pedro Zacchi / Rio Branco

Forte na Copinha

O Forte (nome fantasia do SER Castelense) vai disputar a competição pela segunda vez. A sua estreia foi em 2022, quando ainda carregava o nome de Rio Bananal, em decorrência da parceria com o município. Em três jogos, o time capixaba foi goleado pelo Flamengo por 10 a 0, e Oeste por 6 a 1, e se despediu com outra dolorida derrota de 4 a 2 para o Floresta.

Após as goleadas, o Forte se despediu com a pior campanha entre todas as equipes que disputaram a Copinha naquele ano. Foram 20 gols sofridos, em três partidas - uma média de quase sete gols por jogo. Em 2026, o Forte está de volta à Copa SP de Futebol Júnior, após ficar com o vice do Campeonato Capixaba Sub-20 2025. Na decisão, o time de Castelo foi goleado pelo Rio Branco, por 5 a 0, em Cachoeiro de Itapemirim.



De azul, o Forte Rio Bananal foi batido pelo Floresta e deu adeus à Copinha Crédito: Breno Bonfá

O torneio começará no dia 2 de janeiro e será disputado por 128 equipes, divididas em 32 grupos com quatro times, cada. Os dois melhores de cada chave avançam e, daí em diante, os confrontos são no formato mata-mata. A final será disputada no Pacaembu, no dia 25 de janeiro, no aniversário da cidade de São Paulo.

