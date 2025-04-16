Rio Branco só venceu uma vez em estreias pelo Campeonato Brasileiro Série D

Aquidauanense x Rio Branco, pela Série D do Campeonato Brasileiro 2021 Crédito: Vinícius Eduardo

O Rio Branco vai disputar o Campeonato Brasileiro Série D, em 2025, pela quinta vez em sua história. A primeira partida do Capa-Preta acontece neste sábado, quando enfrenta o Maricá, no Rio de Janeiro. Nas quatro estreias anteriores, o Brancão sempre atuou fora do Espírito Santo, onde sofreu duas derrotas, um empate e conquistou apenas uma vitória.

2009 - Atlético de Alagoinhas 4 x 2 Rio Branco

O Rio Branco estreou na primeira edição da Série D, em 2009, com derrota. O time, na época treinado pelo técnico Paulo Marcos, perdeu para o Atlético-BA, por 4 a 2, no estádio Caldeirão, em Alagoinhas, no interior da Bahia. Após segurar a pressão dos baianos, no primeiro tempo, o Capa Preta sofreu o primeiro gol logo aos quatro minutos, da etapa final. O time capixaba reagiu e virou o jogo em cinco minutos, primeiro gol Ronicley, aos 26, e depois com Marcelo Pelé, aos 31.

Se o cansaço da longa viagem começava a pesar, as coisas ficaram ainda piores com a lesão do volante Siller. Como o treinador Paulo Marcos já havia feito as três substituições, o Rio Branco passou a jogar com um a menos e viu o adversário virar a partida com gols aos 33, 39 e 44 minutos.

2010 - Camaçari 1 x 1 Rio Branco

Em 2010, o Rio Branco foi novamente o representante do Espírito Santo na Série D do Brasileirão. E, outra vez, a estreia do Brancão aconteceu fora do Estado e contra um time baiano. No estádio Armando Oliveira, o Capa-Preta ficou no 1 a 1 com o Camaçari.

Os dois gols da partida saíram ainda no início do primeiro tempo. Aos três minutos, o volante Gil Baiano cometeu pênalti em Dinho. O lateral-direito Maicon bateu e abriu o placar para a equipe da Bahia. O Rio Branco reagiu e chegou ao empate aos 16 minutos. O também lateral-direito Emerson aproveitou uma bola que sobrou na área e não deu chances ao goleiro Alan Freire.

2015 - Caldense 1 x 0 Rio Branco

Em 2015, o Rio Branco fez a sua melhor campanha, na Série D do Brasilerão. O Capa-Preta foi até às oitavas de final, quando foi eliminado pela Caldense. E foi contra a mesma Caldense, que o Brancão fez a sua estreia naquele ano. Novamente atuando fora do Espírito Santo, o time capixaba não fez um bom jogo e perdeu para o time mineiro, por 1 a 0, no estádio Ronaldão.

O único gol da partida saiu aos 27 minutos, do primeiro tempo, em um lance de oportunismo de Careca. Na jogada, Diney avançou pela esquerda e finalizou. A bola desviou em um defensor do Rio Branco e sobrou para o atacante da Veterana marcar.

2021 - Aquidauanense 1 x 4 Rio Branco

A única vitória do Rio Branco, em estreias na Série D do Brasileirão, aconteceu em 2021, quando disputou a fase preliminar. Na ocasião, o time capixaba enfrentou o Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul, em um mata-mata. No jogo de ida, realizado no estádio Noroeste, em Aquidauana, o Capa-Preta goleou por 4 a 1.

O Brancão abriu uma boa vantagem, ainda no primeiro tempo, quando fez três gols com meia Geovane Loubo e o atacante Chiquinho, que marcou duas vezes. O Aquidauanense ainda descontou em uma cobrança de falta de Júlio César. Na etapa final, Marcus Vinícius fez o quarto gol do Rio Branco, após receber um passe de Diego Noronha, que havia driblado quatro defensores.

Estreia do Rio Branco na Série D 2025