Rio Branco renova com Matheus Castelo e Romarinho para 2026

Zagueiro e volante ficam no clube capa-preta para as disputas do Capixabão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:04

Rio Branco renova com o Matheus Castelo e Romarinho Crédito: Divulgação/Rio Branco

O Rio Branco oficializou a renovação de contrato do zagueiro Matheus Castelo e do volante Romarinho. Destaques da equipe capa-preta em 2025, os atletas estenderam seu vínculo para defender o Brancão na próxima temporada, visando a disputa do Capixabão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D.

Matheus Castelo fez 32 jogos em sua primeira temporada pelo Brancão, sendo um dos atletas mais regulares durante o ano. Castelo foi um dos pilares do time campeão capixaba e na Série D, sendo uma peça fundamental do setor defensivo - o segundo melhor da competição. “Apesar do acesso não ter vindo, fico feliz pela temporada que fizemos, com o título estadual e a boa campanha na Série D. Me sinto bem no Rio Branco e quero continuar escrevendo essa história ao lado da torcida capa-preta”, afirmou Castelo.

Já Romarinho chegou ao Rio Branco durante o Capixabão deste ano e não demorou para se firmar no time titular. Com ele em campo, o Rio Branco foi campeão capixaba e chegou até as oitavas de final da Série D. “Foi uma temporada especial na minha carreira, com a conquista do título estadual e a boa campanha que fizemos na Série D. Estou feliz em continuar vestindo a camisa do Rio Branco, sabendo que em 2026 estaremos ainda mais fortes”, afirmou Romarinho.

Eliminado da Série D, o Rio Branco está em recesso e retoma as atividades apenas no início de dezembro, quando inicia a pré-temporada. Em 2026, o Capa-Preta vai novamente jogar a Série D do Brasileirão, a Copa do Brasil, a Copa Espírito Santo e o Campeonato Capixaba, primeira competição que tem início previsto para janeiro.

