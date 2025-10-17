Categorias de base

Rio Branco perde para U. Católica e se despede da Copa Atlântico

Após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, o Capa-Preta foi derrotado na disputa de pênaltis e caiu na semifinal da competição

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:09

Rio Branco perde para pela U. Católica e se despede da Copa Atlântico Crédito: Rio Branco/Reprodução

A campanha do Rio Branco na Copa Atlântico Sub-19 chegou ao fim. Depois de superar o São Paulo nas oitavas de final e o Santos nas quartas, ambos nas penalidades, o time capa-preta foi eliminado pela Universidad Católica-EQU, justamente nos pênaltis, e encerrou o sonho do título nacional na semifinal.

O Rio Branco fez uma partida equilibrada e o confronto terminou empatado em 0 a 0 no tempo normal, assim como nos duelos diante dos clubes paulistas. Nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro Paulo Riandi, da Católica, que defendeu as cobranças de Cauã e Luiz Miguel e protagonizou a classificação do time equatoriano sobre o Capa-Preta.

Disputada em Pernambuco, a Copa Atlântico é considerada a principal competição Sub-19 do Brasil, reunindo grandes clubes do País e equipes convidadas do exterior.

Campanha

Na primeira fase, o Rio Branco avançou como vice-líder do Grupo B, atrás apenas do Palmeiras, que caiu nas quartas. O time capa-preta goleou o Ceará por 4 a 1, empatou com o Porto-PE por 2 a 2 e perdeu para o Palmeiras por 1 a 0.

Nas oitavas de final, eliminou o São Paulo nos pênaltis por 4 a 2, após novo empate sem gols. Nas quartas, superou o Santos, também nas penalidades, por 4 a 3. Nos dois jogos o goleiro Alisson brilhou e pegou duas cobranças em cada disputa.

