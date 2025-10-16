Rio Branco elimina o Santos e avança às semifinais da Copa Atlântico

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:17
A campanha do Rio Branco na Copa Atlântico Sub-19 ganhou mais um capítulo. Depois de superar o São Paulo nas oitavas de final, o time capa-preta eliminou o Santos nas quartas e segue firme na luta pelo título nacional.
Diante do Santos, o Rio Branco fez uma partida segura e criou boas chances, mas o confronto terminou empatado em 0 a 0 no tempo normal. Nas penalidades, Edmilson, Cauã, Pedro Henrique e Gustavo Rato converteram suas cobranças. O goleiro Alisson, destaque também contra o São Paulo, voltou a brilhar ao defender duas cobranças e garantir a vitória por 4 a 3.
Na primeira fase, o Rio Branco avançou como vice-líder do Grupo B, atrás apenas do Palmeiras, que caiu nas quartas. O time capa-preta goleou o Ceará por 4 a 1, empatou com o Porto-PE por 2 a 2 e perdeu para o Palmeiras por 1 a 0.
Nas oitavas de final, eliminou o São Paulo nos pênaltis por 4 a 2, após novo empate sem gols. Agora, nas quartas, superou o Santos também nas penalidades. Na semifinal, o adversário será o vencedor do confronto entre Universidad Católica (Equador) e Vera Cruz-PE.
Disputada em Pernambuco, a Copa Atlântico é considerada a principal competição Sub-19 do Brasil, reunindo grandes clubes do País e equipes convidadas do exterior.
