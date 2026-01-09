Futebol Capixaba

Rio Branco empata na despedida da Copinha 2026

Time capixaba chegou na última rodada sem chances de classificação e ficou no 3 a 3 contra o Capivariano

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15:40

Rio Branco x Capivariano, Copinha 2026 Crédito: Diogo Queiroz/Rio Branco SAF

Capivariano e Rio Branco se despediram da edição 2026 da Copa SP de Futebol Júnior. Na tarde desta sexta-feira, no jogo da rodada final do Grupo 28, as equipes empataram em 3 a 3, no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. O time paulista, que ainda lutava por uma vaga, marcou com Pedro Marba (contra), João Vitor e Zé Antônio. Eliminado por antecipação, o Capa-Preta reagiu após estar perdendo por 2 a 0 com gols de Wendell, Kauãzinho e Luis Tanque.

Com três empates, o Capivariano se despediu da Copinha com três pontos ganhos, um a menos que Flamengo-SP e Vitória-BA, que garantiram a classificação antes mesmo do último jogo do Grupo 28, nesta sexta-feira. Eliminado por antecipação, o lanterna Rio Branco-ES, com o resultado de 3 a 3, enfim balançou as redes e somou o seu primeiro e único ponto no torneio.

O jogo

A etapa inicial foi movimentada e, logo no primeiro minutos, o Capivariano abriu o placar em um lance infeliz da defesa do Rio Branco-ES, quando Pedro Marba recuou e, com o goleiro Henrico fora do gol, marcou contra. O Capa-Preta tentou reagir, criou boas chances em bolas alçadas na área e levou perigo principalmente com Wendell e Gustavo Rato, mas esbarrou em erros de finalização e em boas intervenções do goleiro João Borges.

Mais eficiente, o time paulista ampliou aos 37 minutos, com João Vitor, que marcou um belo gol após rebote dentro da área. Mesmo em desvantagem, o Rio Branco seguiu pressionando e foi premiado aos 41, quando Wendell pegou o rebote, após cabeçada de Pedro Nunes na trave para diminuir o placar. Nos minutos finais, o Capa-Preta esteve perto do empate, com Kauãzinho acertando a trave em cobrança de falta, mantendo o jogo aberto até o intervalo.

Rio Branco x Capivariano, Copinha 2026 Crédito: Diogo Queiroz/Rio Branco SAF

Assim como o primeiro, o segundo tempo também foi movimentado e cheio de reviravoltas, com o Rio Branco reagindo após o intervalo e pressionando o Capivariano em busca do resultado. A equipe capa-preta empatou aos 14 minutos, quando Kauãzinho converteu pênalti sofrido por ele mesmo.

Na reta final, aos 41, o time paulista voltou à frente, em cobrança de falta de Zé Antônio. Mesmo assim, o Rio Branco não se entregou e buscou novamente empate, no minuto seguinte, quando Anderson cobrou falta rápida e Luis Tanque tocou na saída de João Borges. O Capivariano ainda tentou o gol da sobrevivência nos minutos finais, mas parou em boas defesas de Henrico, e o empate acabou decretando a eliminação das duas equipes da Copinha.

