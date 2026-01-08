Futebol Capixaba

Forte vence Linense, mas está eliminado da Copinha

Atacante Hugo Dutra marcou os três gols do time capixaba, que chegou à última rodada com chances de avançar para o mata-mata

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 22:40

Forte Crédito: FPF

O Forte se juntou ao Linense e ambos se despediram da Copa SP de Futebol Júnior 2026. Na tarde desta quinta-feira, contra o já eliminado time de Lins, a equipe do Espírito Santo ainda lutava pela classificação no Grupo 4 e venceu por 3 a 1 (assista aos melhores momentos acima), no Estádio Municipal Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo. Para seguir no torneio, o Forte precisava também de uma derrota do Sport para o Mirassol, resultado que não aconteceu.

Com sete minutos de jogo, o Forte estava vencendo o Linense, com um gol do centroavante Hugo Dutra, após uma boa jogada de Vitinho. O time capixaba chegou a marcar o segundo, também com Hugo, mas o árbitro marcou a saída da bola, pela linha de fundo, no momento do cruzamento.

Melhor em campo desde o primeiro tempo, o Forte seguiu criando chances reais de ampliar, na etapa final. Como o time capixaba não aproveitou as oportunidades, em um contra-ataque, Iarlei empatou o jogo.

No fim a partida esquentou. Após uma cobrança de escanteio, Hugo Dutra cabeceou para o meio da área e a bola entrou no canto direito do goleiro. Na saída, o jogador Pablo, do Linense, deu um carrinho perigoso e acabou sendo expulso. Antes do apito final, o atacante do time capixaba cobrou um pênalti e fez o seu terceiro gol.

Forte Crédito: FPF

Como ficou a classificação final do Grupo 4?

Com os resultados da terceira a última rodada, o Sport Recife avançou como o primeiro colocado do Grupo 4, com sete pontos ganhos. Vice-líder da chave, com seis pontos, o Mirassol também vai jogar o mata-mata da Copinha. O Forte, que se despediu com uma vitória, ficou com quatro pontos, e o lanterna Linense somou apenas um ponto.

