Rio Branco contrata o atacante Edu, ex-Cruzeiro e base do Vasco

Edu estava disputando a Série B do Brasileirão pelo Cuiabá. Antes de chegar no Dourado, o centroavante teve trajetória marcada por boas fases em alguns clubes

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 19:25

O Rio Branco concretizou nesta quarta-feira (10) a contratação do atacante Edu, ex-Cruzeiro e Cuiabá. O centroavante de 32 anos chega como um dos principais reforços da equipe capa-preta para a temporada 2026, visando às disputas do Capixabão, da Copa do Brasil e da Série D do Campeonato Brasileiro.

Formado nas categorias de base do Vasco, Edu estava disputando a Série B do Brasileirão pelo Cuiabá. Antes de chegar no Dourado, o centroavante teve trajetória marcada por boas fases em alguns clubes. As principais foram no Cruzeiro e no Brusque-SC.

Em 2021, Edu foi o artilheiro da segunda divisão nacional pelo Brusque, com 17 gols, atraindo a atenção do Cruzeiro, onde também viveu um grande momento. Em 2022, com a camisa celeste, disputou 48 partidas e marcou 22 gols, sendo peça fundamental no título e acesso da equipe à Série A.

O novo atacante capa-preta também atuou no Coritiba, Goiás, Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos, e Cerro Porteño, do Paraguai.

