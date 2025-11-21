Porto Vitória apresenta elenco para a temporada 2026 e aposta em elenco mesclado

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14:59
O Porto Vitória se reapresentou nesta sexta-feira (21) e deu início à pré-temporada 2026. A principal novidade foi a chegada do atacante Victor Rangel, reforço experiente para liderar o setor ofensivo. Após bater na trave em 2025, quando foi vice-campeão do Capixabão e da Copa ES, o Verdão mira um ano de afirmação e conquistas.
A temporada será cheia, o clube disputará o Campeonato Capixaba, Copa Espírito Santo, Copa do Brasil e a nova Copa Centro-Oeste. Com calendário robusto, a diretoria aposta na mescla entre atletas rodados e jogadores formados no próprio clube. Hoje, o elenco possui média de idade de 28 anos.
O atacante de 36 anos, Victor Rangel, velho conhecido do futebol capixaba e com passagens por clubes como Botafogo, contou já ter sido procurado anteriormente para vestir a camisa do Verdão, o que ocorrerá no próximo ano. "Eu estou muito contente com a oportunidade de vestir a camisa do Porto Vitória. Em relação à Desportiva, fico muito feliz pelo carinho que o torcedor tem por mim".
No comando técnico, João Burse permanece à frente do time. O treinador chegou na metade da temporada e ressaltou que a montagem do elenco está praticamente concluída.
João BurseTécnico do Porto Vitória
O Porto Vitória dá sequência ao cronograma de trabalho nas próximas semanas. A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) realiza o sorteio do Capixabão 2026 na próxima segunda-feira (24).
