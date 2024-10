Porto Vitória anuncia contratação de Thalysson, ex-Flamengo

Jogador também coleciona passagens pelo Fortaleza, Redbull, Portuguesa/SP e Sampaio Corrêa

O Porto Vitória acertou a contratação do defensor Thalysson, que foi anunciado nesta quinta-feira (17), por meio das redes sociais do clube. Com passagens pelo Flamengo, Fortaleza, Redbull, Portuguesa-SP e Sampaio Corrêa-MA, o atleta chega para jogar a Série D 2025. O lateral, de 32 anos, também disputou a Copa do Nordeste e competições nacionais como Serie A, Série B, Série C e Copa do Brasil.