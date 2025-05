Novo comandante

Porto Vitória acerta com técnico João Burse, ex-Botafogo-PB e Vitória-BA

Treinador chega com a missão de reverter a situação do clube na Série D do Brasileirão

Publicado em 20 de maio de 2025 às 14:16

João Burse, técnico do Botafogo-PB Crédito: Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB

O Porto Vitória tem um novo técnico para substituir Rodrigo Chagas na sequência do Campeonato Brasileiro Série D. No início da tarde desta terça-feira, por meio das redes sociais, o clube anunciou o acerto com o técnico João Burse, de 42 anos, ex-Vitória-BA e Botafogo-PB. Burse chega à Capital ainda nesta terça e vai acompanhar o jogo do time, contra o Capixaba, pela Copa Espírito Santo, no Kleber Andrade.>

Em 2022, comandando o Vitória da Bahia, João Burse protagonizou uma das maiores viradas do futebol nacional. O Leão da Barra tinha apenas 2% de chance de classificação na reta final da Série C, mas, sob seu comando, conseguiu uma sequência impressionante de vitórias e conquistou o acesso à Série B, recolocando o clube baiano em destaque no cenário nacional. >

Antes disso, João Burse teve passagem de destaque no Tombense, Figueirense e, mais recentemente, no Botafogo-PB, onde foi vice-campeão paraibano e deixou o clube na terceira fase da Copa do Brasil.>

João Burse treinou o Vitória-BA Crédito: Foto: Pietro Carpi / EC Vitória / Divulgação

João Burse assume o Porto Vitória vivendo situações distintas na Copa Espírito Santo e na Série D. Na Copa ES, após quatro rodadas, o Verdão está invicto, tem o melhor ataque, a melhor defesa e está na vice-liderança. Porém, no Brasileirão, o desempenho não é o mesmo. Após cinco jogos, o Porto está na lanterna do Grupo 6, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. >

Próximos jogos do Porto Vitória

O Porto Vitória volta a campo nesta terça-feira, às 19h, quando pega o Capixaba, pela Copa Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade. No sábado, o Verdão vai até o Rio de Janeiro para visitar o Maricá, pela sexta rodada da Série D do Brasileirão. >

