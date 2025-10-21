Paulinho Guará, Ex-North Clube, é o novo técnico do Rio Branco VN

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:01
O Rio Branco VN escolheu o nome do seu treinador para comandar o time no Campeonato Capixaba 2026. No início da tarde desta terça-feira, o clube de Venda Nova do Imigrante anunciou o acerto com Paulinho Guará, ex-North Clube, de Minas Gerais.
Natural de Sete Lagoas, Paulinho tem 46 anos e foi jogador. Revelado pelo Atlético-MG, o ex-centroavante atuou no futebol da Suécia, Coreia e Portugal, antes de retornar ao Brasil para jogar no Tigres do Brasil, Duque de Caxias e Democrata SL, onde encerrou a carreira.
Como treinador, o mineiro iniciou a nova fase no Jacaré, em 2018, onde ficou até 2023. No ano passado e em 2025, o técnico comandou o North Clube, no Campeonato Mineiro Módulo II. Paulinho tem licença A e Pro da CBF e licença Conmebol.
O novo treinador chega ao Rio Branco VN com a missão de ao menos conquistar uma das vagas para as competições nacionais da temporada 2027.
Paulinho GuaráNovo Treinador do Rio Branco VN
Além de anunciar o nome de Paulinho Guará, o Rio Branco VN também confirmou que no dia 1° de dezembro inicia a preparação para o Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo 2026.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o