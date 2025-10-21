Home
Paulinho Guará, Ex-North Clube, é o novo técnico do Rio Branco VN

Paulinho Guará, Ex-North Clube, é o novo técnico do Rio Branco VN

Treinador chega para comandar o time no Campeonato Capixaba 2026

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:01

Paulinho Guará é o novo técnico do Rio Branco VN
Paulinho Guará é o novo técnico do Rio Branco VN Crédito: Rio Branco VN/Divulgação

O Rio Branco VN escolheu o nome do seu treinador para comandar o time no Campeonato Capixaba 2026. No início da tarde desta terça-feira, o clube de Venda Nova do Imigrante anunciou o acerto com Paulinho Guará, ex-North Clube, de Minas Gerais.

Natural de Sete Lagoas, Paulinho tem 46 anos e foi jogador. Revelado pelo Atlético-MG, o ex-centroavante atuou no futebol da Suécia, Coreia e Portugal, antes de retornar ao Brasil para jogar no Tigres do Brasil, Duque de Caxias e Democrata SL, onde encerrou a carreira.

Como treinador, o mineiro iniciou a nova fase no Jacaré, em 2018, onde ficou até 2023. No ano passado e em 2025, o técnico comandou o North Clube, no Campeonato Mineiro Módulo II. Paulinho tem licença A e Pro da CBF e licença Conmebol.

O novo treinador chega ao Rio Branco VN com a missão de ao menos conquistar uma das vagas para as competições nacionais da temporada 2027.

O Rio Branco tem uma história linda e uma torcida apaixonada. Chego com muita alegria, disposição e o compromisso de construir um time competitivo, que honre a camisa e orgulhe quem acredita nesse projeto

Paulinho Guará

Novo Treinador do Rio Branco VN

Além de anunciar o nome de Paulinho Guará, o Rio Branco VN também confirmou que no dia 1° de dezembro inicia a preparação para o Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo 2026.

