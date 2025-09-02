Expectativa

Obra de ampliação do Salvador Costa está prevista para ser concluída em novembro

Após o fim da construção das novas arquibancadas, estádio do Vitória vai poder receber aproximadamente 5.800 pessoas

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:12

Última fase da ampliação do estádio Salvador Costa Crédito: Sidney Magno Novo

As obras de ampliação do estádio Salvador Costa, de propriedade do Vitória, entraram na reta final para conclusão. O clube aproveita o período sem jogos, após o título da Copa Espírito Santo, para acelerar os trabalhos. Atualmente, o Ninho da Águia tem capacidade para 3.000 torcedores, na arquibancada original, localizada no lado da avenida Joubert de Barros. Com a ampliação, o estádio vai poder receber aproximadamente 5.800 espectadores, de acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Antônio Perovano.

Desde o início de 2024, o Vitória deu início às obras de construção de outras duas arquibancadas: uma no lado da rua Amenófis de Assis e outra nos fundos da Sesport. Nesta etapa o projeto prevê fundação das novas estruturas até o meio de campo, onde hoje fica localizado o placar. Nesse espaço será construída uma nova cabine de televisão, para que as câmeras das transmissões possam captar a torcida alvianil de frente. Segundo Perovano, as obras estão previstas para serem concluídas até o mês de novembro. Objetivo do clube, com a ampliação, é poder mandar um eventual jogo das finais do Campeonato Capixaba e da Copa do Brasil.

Parte concluída da nova arquibancada do Salvador Costa Crédito: Sidney Magno Novo

"A gente está planejando para ficar pronto em novembro. A capacidade até esta terceira etapa é em torno de 5.800 pessoas. Quando, no futuro, a gente fechar o lado da Sesport, o Salvador Costa deve ficar em torno de 6.500 a 6.800 pessoas. É um estádio a altura que o bairro de Bento Ferreira merece. Estamos fazendo esse esforço todo para entregar uma praça pronta para receber uma possível final do Estadual, jogos da Série D e também partidas da Copa do Brasil, que é hoje a CBF exige 5 mil pessoas até as quartas de finais", declarou em entrevista ao ge.globo.

O presidente do Conselho Deliberativo também afirmou que, após as obras, o Salvador Costa poderá ser alugado para os demais clubes do futebol capixaba. "Teremos um estádio com maior capacidade, que futuramente também poderá ser alugado, desde que seja pago um preço justo", finalizou.

