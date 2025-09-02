Marcou gerações

Copa A Gazetinha completa 50 anos e é homenageada na Assembleia Legislativa

Competição de futebol de base revelou craques vários capixabas e se tornou referência no país

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 13:55

Fundador do torneio, o jornalista Janc, e campeões da primeira edição foram homenageados Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Tradicional torneio infantojuvenil de futebol disputado no Espírito Santo, a Copa A Gazetinha completa 50 anos e recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) nesta segunda-feira (1º). O encontro ocorreu na sala de reuniões da presidência e reuniu ex-jogadores da primeira edição, realizada em dezembro de 1976, além do idealizador da competição, o jornalista José Antônio Nunes do Couto, conhecido como Janc, hoje com 90 anos. O Barcelona de Campo Grande, campeão inaugural, também foi lembrado.

Criada a partir de uma experiência com o futebol de areia na Praia do Canto, em Vitória, a Copa A Gazetinha nasceu do vínculo entre esporte e educação. “Para jogar era preciso estar estudando, ter boas notas. Isso ajudava o aluno a ser mais dedicado dentro e fora de campo”, recordou Janc, que à época era editor do suplemento infantil A Gazetinha.

O torneio, que começou modesto, ganhou projeção nacional e inspirou a criação de outras competições de base no país. Revelou nomes como Geovani e Sávio, além de formar cidadãos que, mesmo sem seguirem no esporte, encontraram no estudo e na disciplina caminhos de sucesso. Atualmente, a organização é conduzida pelo filho de Janc, Rodrigo.

Durante a homenagem, o presidente da Ales, Marcelo Santos (União), destacou a importância da iniciativa e anunciou que será realizada uma sessão solene para marcar as cinco décadas da competição. Em tom descontraído, lembrou ainda um episódio pessoal: conheceu a esposa, Shirlene, durante uma edição da Copa em Linhares.

Entre os homenageados estava Jorge Amorim, o Jorginho, que integrou o Barcelona campeão de 1976. Ex-jogador da Desportiva Ferroviária, ele encerrou a carreira precocemente por causa de lesões, mas ressaltou o papel do torneio na revelação de talentos. “Praticamente todos os grandes craques daqui surgiram na Copa A Gazetinha. Os clubes capixabas precisam voltar a investir na base, porque é dela que nascem os grandes jogadores”, afirmou.

Também participaram do encontro outros ex-atletas do Barcelona, familiares e o ex-deputado estadual Roberto Carlos (PT), que disputou o campeonato na juventude.

Reunião em homenagem ao jornalista Janc pelos 90 anos de idade e aos atletas do Barcelona FC de Campo Grande Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta