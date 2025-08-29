No papel

Rafael Soriano tem pré-contrato com o Vitória para comandar o time em 2026

Treinador foi para o Serra, após o título do Alvianil na Copa Espírito Santo

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 16:58

Rafael Soriano vai comandar o Vitória em 2026 Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

O Vitória conta com o técnico Rafael Soriano para a temporada 2026, onde o clube retorna ao cenário nacional, quando vai disputar o Campeonato Brasileiro Série D. Há um mês, o treinador sagrou-se campeão da Copa Espírito Santo dirigindo o Alvianil.

Com o término da Copa ES, a temporada 2025 chegou ao fim para o Vitória. No entanto, Soriano aceitou o desafio de dirigir o Serra, na Série B Capixaba, antes de retornar ao Alvianil.

De acordo com Antônio Perovano, presidente do Conselho Deliberativo, Rafael Soriano tem um pré-contrato com o time de Bento Ferrreira. "Isso é natural (ir para o Serra, na Série B)! Para não ficar sem atividade, ele optou ir para o Serra, que é mais um desafio para ele levar o time de volta à primeira divisão. Mas, o Soriano tem um pré-contrato assinado conosco e vai dar continuidade ao seu trabalho no Campeonato Capixaba e na Série D, garantiu o dirigente, em entrevista ao ge.globo.

Trajetória de Rafael Soriano no Vitória em 2025

Rafael Soriano chegou ao Vitória na última semana de janeiro. O técnico assumiu o Alvianil após a eliminação na Copa Verde e três jogos sem vitórias nas primeiras três rodadas do Campeonato Capixaba. Mesmo com uma campanha irregular e somente duas vitórias, o Vitória chegou às quartas de final do Estadual, eliminando o Rio Branco VN, com dois empates. Nas semifinais, apesar de ter vencido o jogo de ida, o time de Bento Ferreira foi derrotado em casa, pelo Porto Vitória, e deu adeus ao sonho do título.

Na Copa Espírito Santo, a equipe de Rafael Soriano fez uma campanha impecável e sagrou-sem campeã, na decisão contra o mesmo Porto. Com o título, o Vitória garantiu a vaga para a Série D do Brasileirão do ano que vem. O presidente do Conselho Deliberativo do Alvianil fez uma boa avaliação do trabalho de Soriano.

"A gente brinca com o Soriano: 'Você fez um grande trabalho, tem contrato com o Vitória, mas ele vai valer enquanto estiver entregando bons resultados'. Futebol é feito de resultados e é muito mais fácil demitir um treinador e uma comissão técnica do que 30 jogadores. Ele (Soriano) morre de rir, mas sabe que isso é verdade e que aqui no Vitória a gente joga com muita transparência", finalizou, Antônio Perovano.

