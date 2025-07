Recursos

Lei que prevê repasses de até R$ 1,5 milhão a times capixabas é sancionada

A assinatura aconteceu na manhã desta segunda-feira (7), no Palácio Anchieta, e contou com representantes de clubes da Grande Vitória e do interior

Publicado em 7 de julho de 2025 às 16:18

O governador Renato Casagrande sancionou lei que prevê repasses a times capixabas Crédito: Hélio Filho/Secom

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, sancionou a Lei 347/2025 que estabelece o repasse de recursos financeiros para times profissionais que defendem o futebol capixaba em competições nacionais. A assinatura aconteceu na manhã desta segunda-feira (7), no Palácio Anchieta, e contou com representantes de clubes da Grande Vitória e do interior. >

A lei prevê repasses financeiros que partem de R$ 100 mil em caso de classificação para a Copa do Brasil; R$ 500 mil para os classificados para a Série D; e podem chegar a até R$ 1,5 milhão, caso algum clube consiga uma eventual classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Para o governador Renato Casagrande, a nova Lei é mais uma sinalização da parceria do executivo estadual com futebol local.>

"Essa lei representa mais uma parceria do Governo com o futebol capixaba. Já temos parceria com o Banestes e TVE e agora essa é mais uma ajuda aos clubes que estiverem disputando as competições do futebol nacional. Hoje estamos na Série D, mas assim que os nossos times avançarem, a ajuda aumenta. Então, essa Lei é uma forma que a gente tem de colaborar para que futebol capixaba esteja no futuro em uma posição de mais destaque nacionalmente", declarou o governador.>

O presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES), Gustavo Vieira, acredita que o apoio do Governo do ES, em forma de Lei, é um reconhecimento ao trabalho dos clubes e da entidade nos últimos anos.>

"É uma suma de fatores, um reconhecimento ao trabalho que Federação e os clubes estão fazendo. Ninguém apoia ninguém à toa. O Governo está reconhecendo a credibilidade e a seriedade ao qual o futebol capixaba tem se movimentado. O apoio público é importante porque você consegue ter um produto melhor para se tornar mais atrativo para a iniciativa privada", destacou o presidente da FES. >

Rio Branco e Porto são os primeiros contemplados

Rio Branco e Porto Vitória, que atualmente estão disputando a Série D do Brasileirão, serão os primeiros contemplados. Cada clube vai receber R$ 500 mil do Governo do Espírito Santo. CEO da SAF Capa-Preta, o empresário Renato Antunes, afirma que esse apoio possa também atrair a iniciativa privada. >

"Acho que é um apoio muito importante. É um grande legado que o governador Renato Casagrande deixa para o futebol capixaba, principalmente de credibilidade. Se o governo do Espírito Santo está apoiando, é porque ele acredita nos projetos dos clubes e da Federação. Então, isso vai abrir portas para as grandes empresas também apoiarem, porque precisamos delas. Isso é um recado muito importante que o governo Casagrande deixa para toda a indústria e para todo o futebol capixaba." >

Vinícius Coelho, presidente do Porto Vitória, também compartilha da mesma opinião e afirma que é preciso aproveitar o apoio do Governo e ter transparência no uso dos recursos.>

"Vejo com muitos bons olhos o governo dando mais um apoio, além do Banestes e da TVE. Isso é uma provação. Se o Governo está apoiando, por que não as empresas privadas irão apoiar? É claro, cabe também aos clubes ter transparência nesses patrocínios e dar retorno para o Governo", finalizou.>

