Em noite com brilho de Neymar, Santos vence a Desportiva no Kleber Andrade

Craque fez gol, deu assistência, chapéu e criou as principais jogadas do Peixe, que venceu com tranquilidade o jogo que teve que ser encerrado aos 40 minutos do segundo tempo por conta das invasões dos torcedores ao gramado

Publicado em 10 de julho de 2025 às 22:18

Neymar desfilou talento e conduziu o Santos à vitória no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini/A Gazeta

Depois de 17 anos, Neymar voltou a desfilar talento em um gramado no Espírito Santo. E o torcedor que encarou engarrafamento, frio e chuva para ver o craque no Kleber Andrade não se decepcionou. O atacante fez gol, deu assistência, chapéu e organizou as principais jogadas do Santos, que venceu a Desportiva por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (10), em duelo válido pela Vitória Cup.>

Neymar e Guilherme marcaram os gols do Santos no primeiro tempo da partida, e Pituca balançou as redes na segunda etapa. Foram os responsáveis pela alegria dos santistas capixabas nas arquibancadas do Klebão. Do outro lado, a Desportiva se esforçou, mas não conseguiu acompanhar o ritmo da equipe paulista na primeira etapa. Mas no segundo tempo, Mariano descontou para a Locomotiva. >

A nota triste da partida ficou por conta das dezenas de invasões de campo. Muitos torcedores, em sua maioria jovens e adolescentes, invadiram o gramado e a equipe de arbitragem decidiu encerrar a partida aos 40 minutos do segundo tempo.>

O Jogo

O confronto começou elétrico. Com dois minutos de jogo, o Santos chegou duas vezes em condições de marcar, mas parou na defesa da Locomotiva Grená, que no contra-ataque chegou com perigo em jogada de Vitinho. Após o início intenso, o Peixe tomou o controle das ações. Aos 14 minutos, Deivid Washington recebeu passe de Rincón e balançou as redes. Mas a arbitragem assinalou impedimento. >

>

O gol já era a questão de tempo, quando, aos 17 minutos, Souza foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Neymar cobrou com imensa categoria, deslocou Camillato e abriu o placar para o Santos. O segundo gol do time paulista não demorou. Aos 30 minutos, em boa jogada construída pelo lado direito do ataque, a bola chegou até Neymar, que escorou para Guilherme bater de primeira e fazer 2 a 0 para o Peixe. >

Na sequência, o Peixe seguiu criando oportunidades, mas não conseguiu ampliar o placar. A Desportiva se preocupou em tentar marcar o Santos e não conseguiu assustar a meta do goleiro Brazão. >

Com as duas equipes muito modificadas, o segundo tempo começou morno e seguiu assim até os 19 minutos, quando a Desportiva conseguiu descontar o placar. Após bola levantada na área, Mariano cabeceou para as redes e fez a torcida da Locomotiva acreditar que o empate seria possível. >

Entretanto, o Santos tratou de jogar um balde de água fria nas ambições da Desportiva. Aos 29, Diego Pituca aproveitou passe de Robinho Jr. e bateu firme no canto direito para fazer 3 a 1. Após o gol, o Peixe apenas administrou a partida e confirmou a vitória. >

Próximos jogos

A Desportiva volta a campo no próximo domingo (13), às 19h, para enfrentar o Rio Branco-VN, no Engenheiro Araripe, em duelo válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Espírito Santo. Já o Santos recebe o Flamengo na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira (16), às 20h, em confronto pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.>

