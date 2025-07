De volta

Duelo com Coutinho no Salvador Costa e pagode: as passagens de Neymar pelo ES

O atleta já esteve em terras capixabas para um torneio nas categorias de base, em que enfrentou a mesma Locomotiva Grená e o Vasco, de Coutinho, e para um show de pagode do cantor Thiaguinho

Publicado em 8 de julho de 2025 às 14:42

Em 2008, Santos de Neymar esteve no Espírito Santo pela primeira vez e enfrentou Desportiva, Cruzeiro e Vasco Crédito: Thierry Gozzer

Neymar visitará o Espírito Santo pela terceira vez nesta semana. O craque do Santos voltará a desfilar nos gramados capixabas nesta quinta-feira (10), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O evento será um amistoso contra a Desportiva Ferroviária, em partida válida pela Vitória Cup.>

O atleta já esteve em terras capixabas para um torneio nas categorias de base, em que enfrentou a mesma Locomotiva Grená e o Vasco, de Coutinho, e para um show de pagode do cantor Thiaguinho.>

Copa do Brasil Sub-17, em 2008

Neymar, então com 16 anos, ainda era uma menino cheio de sonhos quando visitou o Espírito Santo em 2008. O Santos permaneceu no Estado por alguns dias para a disputa da Copa Brasil, da categoria Sub-17, enfrentando equipes como Vasco, Cruzeiro, Tupy e a Desportiva Ferroviária.>

Na época, o adolescente concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal A Gazeta e contou sobre as referências no futebol, o sonho de atuar na Europa e o desejo de disputar uma Copa do Mundo. "Sou apenas um garoto e quero jogar futebol. Espero ir para o profissional o mais rápido possível. Quem sabe ainda em 2008. Quero ser profissional no Santos, jogar bem aqui e aí sim, quem sabe, ir para Europa", disse.>

>

Treino de Neymar em 2008 no Espírito Santo 1 de 4

Desportiva "deu sufoco" no Santos de Neymar

O campeonato durou alguns dias e o clube paulista jogou contra Desportiva nas quartas de final da competição. Empatou em 2 a 2 no tempo regulamentar, com dois gols de Neymar para o Peixe. Martinelli e Pedro Lucas balançaram as redes para o time grená. Nos pênaltis, o Santos venceu por 4 a 3 e avançou para a semifinal.>

Após a partida, o craque elogiou o time capixaba. "A gente sabia que não seria fácil. A Desportiva tem um bom time e muitos bons jogadores como o Léo Leite e o Pedro Lucas", disse o camisa 10 do Santos, após o triunfo no Estádio Salvador Costa, casa do Vitória, em Bento Ferreira.>

Neymar marcou e Santos venceu Desportiva 1 de 4

Neymar x Coutinho

O Santos não teve vida fácil em Vitória. Além das dificuldades na partida contra a Desportiva, a grande decisão não terminou conforme a expectativa do alvinegro. O Vasco da Gama venceu o Santos por 2 a 1 no Salvador Costa e soltou o gritou campeão. A equipe do Rio de Janeiro tinha em campo o volante Alan, atualmente no Botafogo, e Philipe Coutinho, o grande astro da equipe. >

Mais de 2 mil torcedores compareceram ao Estádio Salvador Costa, em Vitória, naquele 28 de julho de 2008, data da final da Copa Brasil Sub-17. João Marcos e Willen marcaram para o clube cruz-maltino, enquanto Neymar descontou com um gol de falta para o Peixe.

>

Neymar e Coutinho já disputaram final no Salvador Costa Crédito: Cedoc/A Gazeta

Neymar curte show de Thiaguinho, em 2017

Nove anos depois, Neymar desembarcava pela segunda vez na capital capixaba. De férias, após o fim da temporada europeia, Neymar e o companheiro de Seleção Brasileira, Gabriel Jesus, chegaram ao Espírito Santo para prestigiar o show de Thiaguinho, pagodeiro e amigo dos jogadores.>

O evento aconteceu no Clube Álvares Cabral, em Vitória. Além deles, também estavam no grupo o ator Rafael Zulu, e o empresário capixaba Marcus Buaiz. Os jogadores chegaram a ser vistos em uma churrascaria localizada na Enseada do Suá, que foi fechada para clientes.>

Neymar esteve no ES para show de Thiaguinho 1 de 10

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta