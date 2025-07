Vitória Cup

Com Neymar discreto, Santos chega ao ES para enfrentar a Desportiva

O Peixe encara a Locomotiva Grená em jogo válido pela Vitória Cup, na noite desta quinta-feira (10), às 20h, no Kleber Andrade

O Santos já está no Espírito Santo para disputar a Vitória Cup. Na noite desta quarta-feira (9), com Neymar e Cia, a delegação do Peixe desembarcou no Aeroporto de Vitória e se dirigiu a um hotel na Praia do Canto, onde teve uma recepção calorosa de seus torcedores. Nesta quinta-feira (10), o Alvinegro Praiano encara a Desportiva, às 20h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. >