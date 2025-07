Vitória Cup

Confira a galeria de fotos da chegada do Santos, de Neymar, em Vitória

O Alvinegro Praiano vai enfrentar a Desportiva Ferroviária nesta quinta-feira (10)

O Santos já está no Espírito Santo para disputar a Vitória Cup. Na noite desta quarta-feira (9), com Neymar e Cia, a delegação do Peixe desembarcou no Aeroporto de Vitória e se dirigiu a um hotel na Praia do Canto, onde teve uma recepção calorosa de seus torcedores. Confira acima as imagens do jogo pelas lentes do fotógrafo Vitor Jubini.>