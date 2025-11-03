Home
Desportiva vai começar pré-temporada na última semana de novembro

Locomotiva Grená terá 50 dias de preparação

Redação de A Gazeta

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:35

Rodrigo César confirma retorno à Desportiva Ferroviária
Rodrigo César confirma retorno à Desportiva Ferroviária Crédito: Divulgação/Desportiva Ferroviária

A Desportiva Ferroviária inicia a preparação para a temporada 2026 no próximo dia 24 de novembro. A data foi confirmada pelo técnico Rodrigo César, que está de volta ao clube após se semifinalista do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo, em 2025.

Com a data divulgada como ponto de partida, a Tiva terá 50 dias para se preparar para a temporada, que começará na primeira metade de janeiro, com a disputa do Campeonato Capixaba. Para Rodrigo César, treinador do clube grená, uma boa execução da pré-temporada será essencial para os objetivos da equipe na temporada.

"A apresentação ficou para o dia 24 de novembro. Eu queria um pouco antes, mas é uma data também que a gente acredita que vamos conseguir fazer uma boa preparação. Então a gente está muito contente. Esperamos fazer uma bela pré-temporada, onde prezo muito por esse momento, por esse período de pré-temporada, para a gente poder representar bem a Desportiva mais um ano e buscar o tão sonhado título", afirmou o treinador.

Em 2025, a Desportiva foi semifinalista do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo sob o comando de Rodrigo César. Devido às mudanças de regulamento em competições nacionais promovidas pela CBF, a Desportiva terá calendário mais cheio do que o deste ano, e disputará, além dos torneios estaduais, a Copa do Brasil.

