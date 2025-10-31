Negociação

Goleiro Bruno próximo de reforçar time do ES no Capixabão 2026

Presidente do Capixaba confirma que ex-camisa 1 do Flamengo vai assinar um pré-contrato para defender o clube no Estadual

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 07:00

Bruno atualmente disputa campeonato amador pelo Rive, em Alegre Crédito: Rive AC/Divulgação

Condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samúdio, o goleiro Bruno Fernandes está perto de voltar a jogar profissionalmente. O presidente do Capixaba, Daniel Costa, confirmou que no próximo domingo (2), o ex-camisa 1 do Flamengo, de 40 anos, vai assinar um pré-contrato para defender o clube no Campeonato Capixaba 2026.

O presidente Daniel Costa afirma que está confiante em contar com o goleiro em seu elenco, que também pode ter nomes como Jobson (ex-Botafogo), Rodrigo Ramos (ex-Coritiba), Régis (ex-São Paulo) e Bernardo (ex-Vasco).

"As conversas estão bem avançadas. O Bruno já demonstrou total interesse em vestir a camisa do Capixaba e está alinhado com a filosofia do clube. Restam apenas alguns detalhes burocráticos e contratuais para que o acordo seja oficialmente assinado. O Bruno sabe da responsabilidade que essa oportunidade carrega e tem mostrado respeito e comprometimento em cada etapa do diálogo", declarou o presidente, em entrevista ao ge.globo.

Capixaba quer ressocializar o goleiro Bruno

Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e um mês por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza Samúdio - crime ocorrido em junho de 2010. O goleiro foi para o regime semi-aberto em 2018 e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023.

O presidente Daniel Costa frisa que contratação de Bruno faz parte de um projeto de ressocialização e que o seu clube tem um importante papel neste processo.

"A contratação do Bruno está inserida em uma visão maior do Capixaba, que é o projeto de ressocialização e reintegração através do futebol. Nosso clube já atua com categorias de base, projetos sociais e programas que oferecem oportunidade a jovens e adultos em situação de vulnerabilidade. Acreditamos que o futebol tem um poder único de reconstruir histórias. O Capixaba, como instituição, não julga o passado, mas avalia o presente e o propósito do atleta em se reerguer. Nosso papel é ser um canal de transformação, mostrando que o esporte pode abrir portas para a mudança verdadeira", declarou o presidente.

A possível contratação do goleiro Bruno divide opiniões, em decorrência do crime o qual o goleiro foi condenado. O Capixaba passou por uma situação semelhante, em 2021, quando abriu as portas para o atacante Jobson. O ex-Botafogo foi preso, em duas oportunidades, acusado de estupro de adolescentes e envolvimento em um acidente automobilístico, que resultou na morte de um homem.

O presidente Daniel Costa reconhece a polêmica que envolve a contratação de Bruno, mas afirma que o goleiro cumpriu a sua dívida com a Justiça.

"O Capixaba entende que uma decisão como essa desperta opiniões diversas e isso é natural. Estamos preparados para dialogar com serenidade e transparência. Nosso clube tem uma filosofia muito clara: acreditamos no poder do esporte como ferramenta de transformação e ressocialização. O Bruno já respondeu perante a Justiça e cumpriu a pena imposta. A partir disso, enxergamos o direito de recomeço como parte do processo humano e social. Nosso papel é oferecer oportunidade dentro de um ambiente disciplinado, com acompanhamento e responsabilidade. O Capixaba sempre vai agir com respeito, ética e consciência do impacto de suas decisões", declarou o dirigente ao ge.globo.

Bruno disputou a última partida profissional em 2023

Goleiro Bruno Fernandes defendeu o Atlético Carioca, em 2023 — Crédito: Clever Félix/Atlético Carioca

Desde 2023, o goleiro Bruno Fernandes não disputa um jogo profissional. A última vez que o ex-Flamengo jogou uma partida oficial foi 25 de junho daquele ano, quando defendeu a meta do Atlético Carioca, na Série C do Campeonato Carioca (quinta divisão do Rio de Janeiro).

Desde então, Bruno disputa torneios de futebol amador e atualmente veste a camisa do Rive Atlético Club. O time do goleiro está na fase decisiva do Campeonato Municipal de Alegre, município localizado no Sul do Espírito Santo.

O presidente Daniel Costa, do Capixaba, revelou que viaja neste final de semana para a cidade, onde vai acompanhar os próximos jogos de Bruno. O dirigente garante que o goleiro estará em forma para disputar o Campeonato Capixaba a partir de 13 de janeiro.

"A questão técnica está sendo observada com critério. O Bruno tem treinado e se mantido ativo, o que é positivo. Nosso departamento técnico, junto com o treinador e a comissão, vai avaliar de perto a condição física e técnica dele antes da estreia. Sabemos que o ritmo do futebol profissional é exigente, mas acreditamos que com uma boa preparação e acompanhamento ele pode estar pronto para contribuir com a equipe dentro de campo."

A possível contratação de Bruno Fernandes vai além do aspecto técnico e social, segundo o proprietário do Capixaba. O goleiro também chega para ser uma referência para os jogadores mais jovens.

"O Capixaba busca unir duas dimensões: a esportiva e a social. Esportivamente, queremos um goleiro experiente, com vivência em alto nível e que possa contribuir dentro e fora de campo, orientando os mais jovens e fortalecendo o grupo. Socialmente, queremos reafirmar o papel do futebol como ferramenta de recomeço, de exemplo e de transformação. A mensagem que o Capixaba transmite é clara: acreditamos na justiça, na oportunidade e na capacidade do ser humano de se reerguer. Essa contratação simboliza o que o clube acredita que o futebol é mais do que um jogo: é um instrumento de vida e de redenção", finalizou o presidente do Capixaba, Daniel Costa.

