Ao vivo

AG Esporte Live: Rio Branco-VN na Copa do Brasil e projeções do Capixabão

O editor de esportes Filipe Souza, e os repórteres Vinícius Lima, de A Gazeta, e Tiago Taam, do Globo Esporte ES, comentam debatem ao vivo sobre futebol capixaba

1 min de leitura min de leitura

O editor de esportes Filipe Souza e o repórter Vinícius Lima, de A Gazeta, e Tiago Taam, repórter do Globo Esporte ES, comentam sobre pré-jogo do Rio BrancoVN na Copa do Brasil, contra o Amazonas; sobre o jogo atrasado e o empate em 1 a 1 entre Real Noroeste e Rio Branco; e projetam a última rodada do Campeonato Capixaba 2025. Assista a partir das 17h ao vivo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta