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Imunização

"Tem registro, mas não tem contrato", diz leitor sobre vacina da Pfizer

Imunizante é o primeiro a obter o licença definitiva da Anvisa) no Brasil, mas país ainda tem acordo para compra com os fabricantes. Assunto esteve entre os mais comentados pelos leitores

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 16:27

Públicado em 

23 fev 2021 às 16:27

Colunista

Vacina da Pfizer é a primeira a obter registro definitivo no Brasil
Vacina da Pfizer é a primeira a obter registro definitivo no Brasil Crédito: Pfizer Brasil

IMUNIZAÇÃO

Vacina contra Covid da Pfizer é a 1ª a ter registro definitivo no Brasil (Brasil, 23/02). Tem registro, mas o governo federal ainda não tem acordo de compra dela. Estamos quase em março e extremamente atrasados no mundo na vacinação. Muito obrigado a todos os inteligentes que votaram num governo que prioriza liberar armas em vez de vacinas. (Thiago G. C.)
Um governo que recomenda cloroquina e ivermectina não deveria estar preocupado com esses critérios da farmacêutica. Em Israel foi relatado eficácia de 85% já na primeira dose da vacina da Pfizer. (Lupis Ribeiro)

AULAS

Escola no ES suspende aulas presenciais após casos de Covid (Cotidiano, 22/02). Uma doença que se espalha pela aglomeração, é claro que isso vai acontecer. Nunca vou entender uma mãe que, ao invés de lutar pela vacina, está lutando para enviar seu filho para um ambiente que não é seguro! Correndo o risco de perder o filho, o marido, a própria vida ou a de algum ente querido pela doença, apenas para enviar o filho para a escola. Os pais irresponsáveis que insistem em levar seus filhos para as praias e shoppings são os mesmo que querem levar os filhos para a escola. O problema é que quem está em casa se cuidando terá que pagar pela irresponsabilidade desses pais, pois na escola, filhos, funcionários e professores estarão confinados no mesmo espaço, todos os dias, por horas seguidas. (Walter Có)
Sério? Foi tanta gente pedindo a volta às aulas em meio a pandemia que eu estava pensando que a Covid não entrava nas escolas… (Zoraia Lisboa)

CODESA

Vitória quer armazém do porto após a privatização da Codesa (Leonel Ximenes, 22/02). Esse é o caminho para o renascimento do Centro de Vitória. O mesmo projeto foi realizado em zonas portuárias de outras cidades como o Rio e Belém e obteve sucesso extraordinário. Sou morador do Centro, desejo que isso não seja apenas mais uma ideia na gaveta… (Zandão Azevedo Barbosa)
É só copiar o complexo turístico, gastronômico e cultural do Porto de Belém que vai ficar maravilhoso. Temos esse potencial aí largado; uma pena. (Eliana Frigerio)
Um mercado municipal, ao estilo dos que encontramos em outras capitais, como Belo Horizonte, São Paulo e Fortaleza, com gastronomia e artesanato capixaba, seria incrível, não?! (Ruslana Loss)
Todo prefeito que entra fala na revitalização do Centro e nunca acontece!! (Mayza Venturim)

MÁSCARAS

Vitória aplicou R$ 5,7 mil em multas por falta de máscara em um mês (Cotidiano, 22/02). Precisei pegar um ônibus sábado. Perdi a conta de quantas pessoas estavam sem máscara. Nas academias, o povo está malhando com a máscara no queixo. Nem precisa ir ao local, é só olhar as fotos no Instagram... Ninguém consegue dar conta de fiscalizar tudo. (Mariana Rodrigues)
Irado. Mas a PMV vai aplicar multa aos seus funcionários que não usam a máscara? (Guilherme Peixoto)
Precisam aplicar ainda mais para essas pessoas abusadas que dividem conosco o mesmo ônibus ou o mesmo estabelecimento, não usam máscara e ainda acham que estão certos, debochando de quem usa. (Marilda Moura dos Santos Moraes)

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