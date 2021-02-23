"Tem registro, mas não tem contrato", diz leitor sobre vacina da Pfizer

. Uma doença que se espalha pela aglomeração, é claro que isso vai acontecer. Nunca vou entender uma mãe que, ao invés de lutar pela vacina, está lutando para enviar seu filho para um ambiente que não é seguro! Correndo o risco de perder o filho, o marido, a própria vida ou a de algum ente querido pela doença, apenas para enviar o filho para a escola. Os pais irresponsáveis que insistem em levar seus filhos para as praias e shoppings são os mesmo que querem levar os filhos para a escola. O problema é que quem está em casa se cuidando terá que pagar pela irresponsabilidade desses pais, pois na escola, filhos, funcionários e professores estarão confinados no mesmo espaço, todos os dias, por horas seguidas.