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Falta de estrutura

"Nosso imposto vai por água abaixo", diz leitora sobre enchentes no ES

As fortes chuvas que atingiram o Estado na noite de quarta-feira (17) causaram vários pontos de alagamento, tanto na Grande Vitória, quanto no interior

Públicado em 

18 fev 2021 às 13:49

Colunista

Ruas alagadas em Bento Ferreira, em Vitória
Ruas alagadas em Bento Ferreira, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo na noite de quarta-feira (17) causaram uma série de transtornos, tanto na Grande Vitória, quanto no interior do Estado. Ruas alagaram, árvores foram derrubadas e casas foram destelhadas durante o temporal. 
As enchentes constantes tornaram-se, mais uma vez, alvo de reclamação dos capixabas. Nos perfis de A Gazeta nas redes sociais, leitores mostraram seu descontentamento com o problema, que se arrasta por anos. Confira alguns comentários:
Foram feitas obras para evitar alagamentos, mas eles continuam ou estão até piores. Com isso nosso imposto está indo por água abaixo. (Maria Jose Pereira)
A culpa nem é do prefeito! Todo ano é o mesmo cenário! Falta um pouco de educação dos moradores de Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica, até de outras regiões também, para pararem de jogar lixo na rua! Todos nós somos culpados por isso. (Jonh de Oliveira)

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O problema é o escoamento da água. Alagar não tem jeito... asfalto para todo lado. Agora o importante é a água escoar bem depois de a chuva estiar. (André Martins)
Milhões gastos na Leitão da Silva para transformá-la num canal de Veneza, só faltam os turistas e as gôndolas. (Marcos Venicio Carvalho)
Isso porque a Leitão da Silva ficou em reforma por seis anos. Um absurdo!!! (Dani Vassoler)
Essa Avenida Cezar Hilal alaga direto. Vitória não tem vazão de água rápida. Se os valões encherem, não tem para onde a água das pistas ir. É por isso que alaga. Precisa fazer limpezas em toda extensão das galerias. (Adilson Caldas)
Sai ano, entra ano, sai político, entra político e é a mesma ladainha. Morei por muitos anos em Vitória, trabalhei por anos na Cezar Hilal, já enfrentei alagamentos. Sabe quando vai mudar? Quando político virar funcionário do povo e fazer o trabalho dele corretamente. (Ariqerne Ferreira da Cruz)
Isso é o resultado das falhas da prefeitura. Os projetos mal elaborados, as ruas todas têm asfalto, não tem coletores de águas de chuvas e se tem estão entupidos. Daí o resultado é esse. (Suely Vieira Lima)
Vitória é uma das cidades mais estruturadas do Brasil em saneamento, alaga pouco e rapidamente a água escoa. Já em Vila Velha o alagamento permanece por dias mesmo depois da chuva. (Evandro Dos Santos)
Esses prefeito e o governador parecem que usam cuspe com cola para arrumar as estradas, pois na primeira chuva tudo vira uma porcaria. Nunca que uma estrada deveria estragar com uma chuvinha. Imagine quando chover mesmo, como não vão ficar essas pistas. (Evanda Sueli)

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