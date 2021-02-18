ES registrou mais de 400 relâmpagos por hora e há previsão de novos raios

Chuva forte e raios atingiram a Grande Vitória nesta quarta-feira (17) Crédito: Gabriel Sant'Anna

A noite de quarta-feira (17) foi marcada por chuva intensa, ventos fortes e incidência de raios no Espírito Santo. Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Elat/Inpe), foram registrados 2.804 relâmpagos, das 18h às 23h59, uma média de 467 descargas elétricas por hora. Entre esses fenômenos, 1.521 foram raios, ou seja, quando o relâmpago chega a atingir o solo.

As descargas elétricas são comuns nesta época do ano, conhecida como “temporada dos raios”, devido à alta umidade do ar, típica do verão. Mas a incidência registrada no Espírito Santo, considerada alta pelo Elat, foi intensificada pelo fenômeno chamado de Sistema Frontal, que é quando há o encontro de uma massa de ar quente e uma massa de ar frio.

Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica, a previsão de clarão no céu continua, e novos relâmpagos estão previstos para o Espírito Santo entre esta quinta-feira (18) e sexta (19).

Quando o relâmpago atinge o solo recebe o nome de raio Crédito: Pixabay | Reprodução

Como se proteger

Segundo o professor de Engenharia Elétrica do Ifes/Vitória, Pablo Rodrigues Muniz, além da alta incidência de raios ser comum nessa época do ano, outro fator também influencia, que é a poluição atmosférica. “O material particulado em suspensão, como aerossol, minério de ferro, carvão mineral, tornam o ar atmosférico mais condutivo para as descargas elétricas”, explica.

Muniz também pontua alguns cuidados fundamentais para se proteger dessas descargas: