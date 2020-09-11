"O nome disso é calote", diz leitor sobre perdão de dívida de igrejas

Projeto aprovado no Congresso anula as dívidas tributárias e previdenciárias de igrejas Crédito: Jade/ Pexels

DÍVIDA DE IGREJAS

(Josiel Vieira) Maioria dos deputados do ES votou para perdoar dívida bilionária de igrejas (Política, 10/09). Mas igreja não é para ser exemplo pra todos? Como pode essas igreja deverem tanto assim? O nome disso é calote.

Dívida não é perdoada, é transferida. Se perdoam, quem paga somos nós. (Pedro Henrique Domingos)



Tadinho dos caras. Estão precisando de ajuda financeira. Os homens de Deus como Silas Malafaia e Valdemiro Santiago têm patrimônio acima de 400 milhões. É muito pouco para honrar os compromissos das instituições que representam. (Bruna Maroli)

Depois dizem que é o pobre que está dando prejuízo ao governo com o auxílio emergencial, que foi cortado pela metade, enquanto a cesta básica sobe de valor. Ao invés de dividir o pão, estão acumulando. (Carolina Lima)

REDUÇÃO NAS MORTES

TERCEIRA PONTE

(Walter Correa) Licitação para obras de ampliação da Terceira Ponte entra na fase final (Cotidiano, 10/09). Que top! Tomara que saia do papel, os capixabas merecem!!

Para ter mais pistas na ponte, precisamos de uma engenharia de trânsito em Vitória e Vila Velha! Acabar com estacionamentos nas avenidas que servem de saída!! (Gerson Xible)

ALTA DE PREÇOS

(Mateus Kercovsky) Por que os preços dos alimentos estão subindo? (Economia, 10/09). Até que fim estão explicando o real motivo.

Paulo Guedes falou que o dólar estava barato tempos atrás. Agora aguenta. (Marcelo Santos)

Consumo? Acho que os economistas consultados não estão informados do resultado do PIB. Mais um pouquinho eles vão escrever que as doações para as pessoas não passarem fome estão gerando inflação. (Renato Silva)

Só os dois primeiros pontos, alta do dólar e queda de produção, são aceitáveis em sua totalidade. Faltou a incapacidade e incompetência governamental com sua política neoliberal da morte ! (Grazi Gatti)

ADVOGADAS PRESAS

(Penha Weslei Flauzino) Advogadas são presas em operação que investiga entrega de drogas em presídio no ES (Polícia, 11/09). Que desgosto para a família. A pessoa estuda tanto para ter uma boa profissão, ter uma boa estabilidade financeira e faz isso. Agora que façam companhia aos seus clientes!

Está explicada a entrada de drogas e celulares nas cadeias, que não acaba nunca. Uma pessoa dessas tem que ser expulsa da profissão de Direito! (Lucas Ribeiro)

MICO

(Renata Hist) Salles e Mourão usam vídeo da Mata Atlântica para negar queimada na Amazônia (Brasil, 10/09). O pior desse vídeo nem é o fato de mostrar o ecossistema errado, é dizer que não há queimadas na Amazônia. Esse governo só tem crápulas e mentirosos.

Em uma consulta de 2 minutos eles já poderiam saber quais são os biomas brasileiros, mas para eles deve ser tudo a mesma coisa. Como a premissa inicial é falha, "negar queimadas", para eles tanto faz o que vão mostrar. (Vitim Augusto)