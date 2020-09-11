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"O nome disso é calote", diz leitor sobre perdão de dívida de igrejas

Redução do número de casos de coronavírus no ES, obras na Terceira Ponte e alta dos preços nos supermercados também foram assuntos bastante comentados

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 12:49

Públicado em 

11 set 2020 às 12:49

Colunista

Projeto aprovado no Congresso anula as dívidas tributárias e previdenciárias de igrejas
Projeto aprovado no Congresso anula as dívidas tributárias e previdenciárias de igrejas Crédito: Jade/ Pexels

DÍVIDA DE IGREJAS

Maioria dos deputados do ES votou para perdoar dívida bilionária de igrejas (Política, 10/09). Mas igreja não é para ser exemplo pra todos? Como pode essas igreja deverem tanto assim? O nome disso é calote. (Josiel Vieira)
Dívida não é perdoada, é transferida. Se perdoam, quem paga somos nós. (Pedro Henrique Domingos)
Tadinho dos caras. Estão precisando de ajuda financeira. Os homens de Deus como Silas Malafaia e Valdemiro Santiago têm patrimônio acima de 400 milhões. É muito pouco para honrar os compromissos das instituições que representam. (Bruna Maroli)
Depois dizem que é o pobre que está dando prejuízo ao governo com o auxílio emergencial, que foi cortado pela metade, enquanto a cesta básica sobe de valor. Ao invés de dividir o pão, estão acumulando. (Carolina Lima)

REDUÇÃO NAS MORTES

Covid-19: 50 cidades do ES não registraram mortes em uma semana (Cotidiano, 10/09). Vamos esperar notícias após o "feriadão" de setembro, com praias lotadas, festas em cidades com praias, bares lotados e desrespeito às normas. (Danuza Schmidel)

TERCEIRA PONTE

Licitação para obras de ampliação da Terceira Ponte entra na fase final (Cotidiano, 10/09). Que top! Tomara que saia do papel, os capixabas merecem!! (Walter Correa)
Para ter mais pistas na ponte, precisamos de uma engenharia de trânsito em Vitória e Vila Velha! Acabar com estacionamentos nas avenidas que servem de saída!! (Gerson Xible)

ALTA DE PREÇOS

Por que os preços dos alimentos estão subindo? (Economia, 10/09). Até que fim estão explicando o real motivo. (Mateus Kercovsky)
Paulo Guedes falou que o dólar estava barato tempos atrás. Agora aguenta. (Marcelo Santos)
Consumo? Acho que os economistas consultados não estão informados do resultado do PIB. Mais um pouquinho eles vão escrever que as doações para as pessoas não passarem fome estão gerando inflação. (Renato Silva)
Só os dois primeiros pontos, alta do dólar e queda de produção, são aceitáveis em sua totalidade. Faltou a incapacidade e incompetência governamental com sua política neoliberal da morte ! (Grazi Gatti)

ADVOGADAS PRESAS

Advogadas são presas em operação que investiga entrega de drogas em presídio no ES (Polícia, 11/09). Que desgosto para a família. A pessoa estuda tanto para ter uma boa profissão, ter uma boa estabilidade financeira e faz isso. Agora que façam companhia aos seus clientes! (Penha Weslei Flauzino)
Está explicada a entrada de drogas e celulares nas cadeias, que não acaba nunca. Uma pessoa dessas tem que ser expulsa da profissão de Direito!  (Lucas Ribeiro)

MICO

Salles e Mourão usam vídeo da Mata Atlântica para negar queimada na Amazônia (Brasil, 10/09). O pior desse vídeo nem é o fato de mostrar o ecossistema errado, é dizer que não há queimadas na Amazônia. Esse governo só tem crápulas e mentirosos. (Renata Hist)
Em uma consulta de 2 minutos eles já poderiam saber quais são os biomas brasileiros, mas para eles deve ser tudo a mesma coisa. Como a premissa inicial é falha, "negar queimadas", para eles tanto faz o que vão mostrar. (Vitim Augusto)
Nossas matas morrendo em queimadas e um governo negando o que é evidente no mundo todo, que o Brasil não é capaz de proteger o nosso bem mais valioso, o meio ambiente, nossas florestas. Eu sempre bato na tecla: nós não vivemos sem a natureza, mas ela sobrevive sem a gente com certeza. E pode saber que a conta vai vir bem cara para todos... o bicho homem vai ver que dinheiro não se come.... (Luana Aparecida Zanotti)

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