Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Rafael Moura divulga lista de infectados pela Covid-19 no Goiás
Após suspensão de partida

Rafael Moura divulga lista de infectados pela Covid-19 no Goiás

Considerado uma das referências do clube, o jogador de 37 anos revelou que ele é um dos atletas que está com o novo coronavírus

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 16:02
Rafael Moura, do Goiás
Rafael Moura, do Goiás Crédito: Reprodução Instagram
Um dia após a suspensão do jogo entre Goiás e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Rafael Moura divulgou a lista dos nove atletas do time esmeraldino infectados pelo novo coronavírus -motivo do cancelamento do confronto.
Considerado uma das referências do clube, o jogador de 37 anos revelou que ele é um dos atletas que está com Covid-19.
"Como sempre fui transparente, e para que não dê margem de especulação, comunico a vocês os nomes dos infectados: Rafael Moura, Sandro, Tadeu, David Duarte, Lucão do Break, Ratinho, Keko Jefferson e Gilberto", disse o atacante.
Rafael Moura, do Goiás
Rafael Moura, do Goiás Crédito: Reprodução Instagram
Rafael Moura também citou que o décimo jogador do elenco do Goiás que estava com Covid-19 era Fábio Sanches. No entanto, a contraprova revelou que o jogador não estava infectado.
"Estamos todos bem, graças a Deus. A maioria permaneceu em isolamento aqui mesmo na Serrinha, e nossa maior preocupação é com os nossos familiares, com quem tivemos contato antes do período de concentração e que possivelmente foram contaminados", afirmou.
Mais cedo, Rafael Moura rebateu um comentário de Daniel Alves, capitão do São Paulo, que classificou o imbróglio como "inadmissível". O atacante, na publicação, defendeu os protocolos do Goiás.

Veja Também

STJD aceita pedido do Goiás e adia jogo contra o São Paulo

Ángel Correa e Vrsalijko são positivos para Covid-19 no Atlético de Madrid

Corinthians avisa que não realizará exames de Covid-19 com o Einstein

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A projeção apresenta por onde vai passar a nova via e a direção do fluxo de veículos
Serra vai construir nova avenida para tirar trânsito pesado de Laranjeiras
Atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram prédios dos Três Poderes
Capixaba que foi de motorhome para atos do 8 de janeiro vai para prisão domiciliar
Rodrigo Salles Quintino, de 31 anos, desapareceu no Sul do ES
Família procura lavrador desaparecido há mais de um mês em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados