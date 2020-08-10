Rafael Moura divulga lista de infectados pela Covid-19 no Goiás

Rafael Moura, do Goiás Crédito: Reprodução Instagram

Um dia após a suspensão do jogo entre Goiás e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Rafael Moura divulgou a lista dos nove atletas do time esmeraldino infectados pelo novo coronavírus -motivo do cancelamento do confronto.

Considerado uma das referências do clube, o jogador de 37 anos revelou que ele é um dos atletas que está com Covid-19.

"Como sempre fui transparente, e para que não dê margem de especulação, comunico a vocês os nomes dos infectados: Rafael Moura, Sandro, Tadeu, David Duarte, Lucão do Break, Ratinho, Keko Jefferson e Gilberto", disse o atacante.

Rafael Moura, do Goiás Crédito: Reprodução Instagram

Rafael Moura também citou que o décimo jogador do elenco do Goiás que estava com Covid-19 era Fábio Sanches. No entanto, a contraprova revelou que o jogador não estava infectado.

"Estamos todos bem, graças a Deus. A maioria permaneceu em isolamento aqui mesmo na Serrinha, e nossa maior preocupação é com os nossos familiares, com quem tivemos contato antes do período de concentração e que possivelmente foram contaminados", afirmou.