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Ángel Correa e Vrsalijko são positivos para Covid-19 no Atlético de Madrid

Nomes dos dois infectados foram divulgados nesta segunda-feira, mas restante do elenco testa negativo para novos exames PCR realizados no último domingo e viajam neste terça...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 09:26

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 09:26

Crédito: AFP
O Atlético de Madrid, em nota oficial, confirmou que Ángel Correa e Sime Vrsalijko são os jogadores do plantel que testaram positivo para Covid-19 e estão fora do duelo contra o RB Leipzig. O clube também divulgou que os novos testes PCR realizados no último domingo no restante dos atletas deram resultados negativos.
Apesar de ter tido um treinamento cancelado nesta manhã, os jogadores disponíveis devem fazer uma sessão de trabalho com Simeone nesta tarde. Dessa forma, 21 jogadores do elenco, junto de quatro atletas da base, irão viajar nesta terça-feira para Lisboa e seguir a preparação para o duelo de quartas de final da Liga dos Campeões.Ambos os jogadores com o novo coronavírus estão isolados em suas casas e são assintomáticos. Os familiares que convivem com os atletas que testaram positivo também fizeram exames, mas o resultado foi negativo.

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