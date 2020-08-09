STJD aceita pedido do Goiás e adia jogo contra o São Paulo

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O STJD acatou o pedido do Goiás e suspendeu a partida do clube contra o São Paulo, que estava marcada para as 16h deste domingo, no Hailé Pinheiro, em Goiânia. O Esmeraldino ficou sabendo pela manhã que dez jogadores testaram positivo para Covid-19 em exames realizados na sexta-feira.

- Dez dos 23 atletas que nós tínhamos concentrados foram positivados. Nós fomos comunicados apenas no dia de hoje. Todos os jogadores positivos estavam concentrados. Diante desse fato, a gente preferiu agir com coerência. Pedimos para que o jogo fosse adiado, entramos com uma liminar no STJD com essas alegações, porque desportivamente seria uma coisa descabida. Prevaleceu a coerência, o bom senso. Acho que o STJD agiu de forma inteligente e correta com o adiamento dessa partida. Recebemos de forma extra-oficial o comunicado da CBF de que o jogo foi adiado - disse Marcelo Almeida, presidente do Goiás, à TV Globo.

O Goiás chegou a divulgar a escalação para a partida, mas não chegou a entrar em campo. O São Paulo nem chegou a confirmar sua escalação, mas os jogadores foram até o gramado e souberam pela equipe de arbitragem sobre a suspensão do duelo pela primeira rodada do Brasileirão.

Entenda o caso

O elenco do Goiás passou por uma primeira bateria de testes na quinta-feira, mas precisou refazer os exames na sexta-feira após o laboratório escolhido pela CBF, parceiro do Albert Einstein, alegar uma falha nas primeiras amostras.

O clube diz que aguardava os resultados dessa segunda bateria de testes na tarde de sábado, 24 horas antes do apito inicial, mas os recebeu apenas às 8h30 da manhã deste domingo.