Corinthians avisa que não realizará exames de Covid-19 com o Einstein

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

Na noite deste domingo, em nota oficial, o Corinthians informou que não submeterá sua delegação aos exames de Covid-19 feitos pelo Hospital Albert Einstein, parceiro da CBF no protocolo do Campeonato Brasileiro, após serem verificadas "diversas falhas". Segundo o comunicado, os testes serão realizados antes das partidas, porém com um laboratório de confiança do clube. A publicação ocorre no mesmo dia em que o Goiás informou que seu elenco foi submetido a uma primeira bateria de testes na quinta-feira, mas foi preciso colher novas amostras na sexta-feira devido a uma falha informada pelo laboratório responsável pelos exames, escolhido pelo Albert Einstein em Goiânia. Houve problema parecido com o Vila Nova neste fim de semana.

Na semana da partida de quartas de final do Paulistão, exames realizados no elenco do Red Bull Bragantino, que enfrentaria justamente o Corinthians, resultaram em 26 testes positivos para Covid-19, no entanto, o clube de Bragança realizou contraprova em outros laboratórios e contrariaram o diagnóstico do Einstein, que reconheceu o erro em sua testagem.Diante desses casos, o Timão optou por não utilizar a recomendação da CBF com o hospital parceiro e vai permanecer realizando seus exames com o mesmo laboratório que tem acompanhado a delegação desde o fim de junho, quando foram retomadas as atividades. Assim, o clube acredita que dará "mais segurança a todos os seus colaboradores e também às equipes adversárias".

Confira a nota oficial completa:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que os jogadores, comissão técnica e demais colaboradores do departamento de futebol realizarão os testes para a Covid-19 antes de todos os jogos do Campeonato Brasileiro, conforme prevê a Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições CBF. No entanto, os exames não serão feitos pelo Hospital Albert Einstein.

O Departamento Médico do Clube, ao verificar diversas falhas e inconsistência nos testes realizados até aqui por outras equipes, resolveu seguir com os exames realizados pelo mesmo laboratório de confiança utilizado durante a disputa do Campeonato Paulista.