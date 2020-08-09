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futebol

Corinthians avisa que não realizará exames de Covid-19 com o Einstein

Os testes serão feitos antes de todos jogos do Brasileirão, porém com o laboratório de confiança do clube, após "diversas falhas" do hospital parceiro da CBF para a competição...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 20:54

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 20:54

Crédito: Reprodução/Corinthians TV
Na noite deste domingo, em nota oficial, o Corinthians informou que não submeterá sua delegação aos exames de Covid-19 feitos pelo Hospital Albert Einstein, parceiro da CBF no protocolo do Campeonato Brasileiro, após serem verificadas "diversas falhas". Segundo o comunicado, os testes serão realizados antes das partidas, porém com um laboratório de confiança do clube. A publicação ocorre no mesmo dia em que o Goiás informou que seu elenco foi submetido a uma primeira bateria de testes na quinta-feira, mas foi preciso colher novas amostras na sexta-feira devido a uma falha informada pelo laboratório responsável pelos exames, escolhido pelo Albert Einstein em Goiânia. Houve problema parecido com o Vila Nova neste fim de semana.
Na semana da partida de quartas de final do Paulistão, exames realizados no elenco do Red Bull Bragantino, que enfrentaria justamente o Corinthians, resultaram em 26 testes positivos para Covid-19, no entanto, o clube de Bragança realizou contraprova em outros laboratórios e contrariaram o diagnóstico do Einstein, que reconheceu o erro em sua testagem.Diante desses casos, o Timão optou por não utilizar a recomendação da CBF com o hospital parceiro e vai permanecer realizando seus exames com o mesmo laboratório que tem acompanhado a delegação desde o fim de junho, quando foram retomadas as atividades. Assim, o clube acredita que dará "mais segurança a todos os seus colaboradores e também às equipes adversárias".
Confira a nota oficial completa:
"O Sport Club Corinthians Paulista informa que os jogadores, comissão técnica e demais colaboradores do departamento de futebol realizarão os testes para a Covid-19 antes de todos os jogos do Campeonato Brasileiro, conforme prevê a Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições CBF. No entanto, os exames não serão feitos pelo Hospital Albert Einstein.
O Departamento Médico do Clube, ao verificar diversas falhas e inconsistência nos testes realizados até aqui por outras equipes, resolveu seguir com os exames realizados pelo mesmo laboratório de confiança utilizado durante a disputa do Campeonato Paulista.
Desta forma, o Corinthians pode dar mais segurança a todos os seus colaboradores e também às equipes adversárias"

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