Melhor goleiro do Capixabão 2017, Ranule morre em acidente de avião

Goleiro capixaba Ranule está entre as vítimas da queda de um avião em Palmas/TO Crédito: Richard Pinheiro

A queda de um avião, em Tocantins, na manhã deste domingo (24), vitimou o presidente do Palmas e quatro jogadores do clube, que na última quarta-feira (20) eliminou o Real Noroeste da Copa Verde 2020. Entre as vítimas, estava o goleiro Ranule, que, em 2017, sagrou-se campeão capixaba pelo Atlético Itapemirim.

A aeronave caiu momentos após decolar de uma pista de pouso no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, município localizado 60km ao sul de Palmas. O avião, onde também estavam os jogadores Lucas Praxedes, Guilherme Noé e Marcus Molinari, tinha acabado de decolar e acabou atingindo o solo em um matagal logo após a cabeceira da pista.

Natural de Várzea de Palma, em Minas Gerais, o goleiro de 27 anos chegou ao Atlético Itapemirim em 2016, após disputar a Série D do Brasileirão pelo Villa Nova-MG. No ano seguinte, Ranule conquistaria o título invicto do Campeonato Capixaba.

No Estadual, o mineiro esteve em campo nos 13 jogos da campanha vitoriosa do Galo da Vila, onde sofreu 10 gols e foi eleito o melhor goleiro da competição.