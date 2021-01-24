Flamengo na tela da TV Gazeta: confira os jogos deste domingo do Brasileirão

Domingou no Brasileirão e tem muito jogo bom para acontecer. Na tela da TV Gazeta, o torcedor flamenguista (e os secadores) confere o confronto de rubro-negros. O time carioca vai até Curitiba desafiar o Athletico-PR e chega embalado por duas vitórias e a possibilidade de encurtar ainda mais a diferença para os líderes.
Este domingo (24) ainda reservas outros bons jogos, entre eles o Gre-Nal que promete sair faísca, já que Inter e Grêmio estão na disputa pelo título. A 32ª rodada ainda reserva mais um clássico regional: o esperançoso Fluminense encara o desesperado Botafogo no Maracanã, em um duelo que pode sacramentar o futuro de ambos na competição.
- BRASILEIRÃO
- Domingo (24)
- Internacional x Grêmio
Horário: 16h
Onde assistir: Premiere
- Athletico-PR x Flamengo
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Twitch
- Ceará x Palmeiras
Horário: 16h
Onde assistir: Premiere
- Santos x Goiás
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Sport x Bahia
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Atlético-GO x Fortaleza
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Fluminense x Botafogo
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Segunda-feira (25)
- Corinthians x Bragantino
Horário: 20h
Onde assistir: Premiere