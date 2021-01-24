Rodada boa

Flamengo na tela da TV Gazeta: confira os jogos deste domingo do Brasileirão

Embalado pelas duas vitórias consecutivas, o time carioca tenta encurtar ainda mais a diferença para os líderes diante do Athletico-PR. TV Gazeta transmite este jogão a partir das 15h50; veja os demais duelos
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

24 jan 2021 às 10:00

24 de Janeiro de 2021 às 10:00

Flamengo
Gabigol treina forte para manter o Flamengo embalado e na caça ao líder do Brasileirão Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Domingou no Brasileirão e tem muito jogo bom para acontecer. Na tela da TV Gazeta, o torcedor flamenguista (e os secadores) confere o confronto de rubro-negros. O time carioca vai até Curitiba desafiar o Athletico-PR e chega embalado por duas vitórias e a possibilidade de encurtar ainda mais a diferença para os líderes.
Este domingo (24) ainda reservas outros bons jogos, entre eles o Gre-Nal que promete sair faísca, já que Inter e Grêmio estão na disputa pelo título. A 32ª rodada ainda reserva mais um clássico regional: o esperançoso Fluminense encara o desesperado Botafogo no Maracanã, em um duelo que pode sacramentar o futuro de ambos na competição.
  • BRASILEIRÃO

  • Domingo (24)

  • Internacional x Grêmio
    Horário: 16h
    Onde assistir: Premiere

  • Athletico-PR x Flamengo
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Twitch 

  • Ceará x Palmeiras
    Horário: 16h
    Onde assistir: Premiere

  • Santos x Goiás
    Horário: 18h15
    Onde assistir: Premiere

  • Sport x Bahia
    Horário: 18h15
    Onde assistir: Premiere

  • Atlético-GO x Fortaleza
    Horário: 18h15
    Onde assistir: Premiere

  • Fluminense x Botafogo
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere

  • Segunda-feira (25)

  • Corinthians x Bragantino
    Horário: 20h
    Onde assistir: Premiere

Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

