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Real Noroeste perde para o Palmas-TO e roda na estreia da Copa Verde

Time capixaba foi batido por 2 a 0 no Tocantins, e assim como o outro representante do ES na competição, o Vitória, acabou eliminado. Partida aconteceu na capital tocantinense, na tarde desta quarta-feira (20)

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 18:04

Publicado em 

20 jan 2021 às 18:04
Copa Verde
O Real Noroeste viajou mais de dois mil quilômetros para encarar o Palmas-TO e acabou eliminado da Copa Verde Crédito: Alexandre Achcar/GE
Assim como o Vitória, que foi goleado e eliminado pelo Brasiliense da Copa Verde, o outro representante capixaba na competição seguiu pelo mesmo caminho. Jogando em Palmas, no Tocantins, o Real Noroeste não suportou o time da casa, que contou com o meia Tchô inspirado, para superar o time de Águia Branca. Vitória por 2 a 0 do time tocantinense, que avançou na competição.

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No primeiro tempo, o time merengue até teve mais controle das ações e em certos momentos conseguiu envolver os mandantes. Na etapa complementar, entretanto, o camisa 10 do Palmas, que no passado brilhou por clubes como Atlético-MG e América-MG, chamou a responsabilidade para decidir a partida.
Primeiro, aos seis minutos, Tchô aproveitou o cruzamento bem feito por Pierre e tocou para o gol, abrindo o placar no estádio Nilton Santos.
Melhor na partida, o Palmas não tirou o pé. Aos 30 minutos, o meia foi lançado na entrada da área e partiu para cima da zaga. Ao colocar a bola na frente, o camisa 10 foi tocado e caiu. Sem titubear, a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Tchô bateu firme e a bola incrivelmente bateu em uma trave, correu sobre a linha e entrou na meta defendida por Waldson.
Desorganizado e sem tempo para reagir, o Real Noroeste apenas aguardou pelo fim da partida em Palmas. O time capixaba agora retorna ao ES e segue na preparação para o Capixabão. No Estadual, o time merengue encara o Estela, no dia 27 de fevereiro no Rochão, em Águia Branca.

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