Real Noroeste perde para o Palmas-TO e roda na estreia da Copa Verde

O Real Noroeste viajou mais de dois mil quilômetros para encarar o Palmas-TO e acabou eliminado da Copa Verde Crédito: Alexandre Achcar/GE

Assim como o Vitória, que foi goleado e eliminado pelo Brasiliense da Copa Verde , o outro representante capixaba na competição seguiu pelo mesmo caminho. Jogando em Palmas, no Tocantins, o Real Noroeste não suportou o time da casa, que contou com o meia Tchô inspirado, para superar o time de Águia Branca. Vitória por 2 a 0 do time tocantinense, que avançou na competição.

No primeiro tempo, o time merengue até teve mais controle das ações e em certos momentos conseguiu envolver os mandantes. Na etapa complementar, entretanto, o camisa 10 do Palmas, que no passado brilhou por clubes como Atlético-MG e América-MG, chamou a responsabilidade para decidir a partida.

Primeiro, aos seis minutos, Tchô aproveitou o cruzamento bem feito por Pierre e tocou para o gol, abrindo o placar no estádio Nilton Santos.

Melhor na partida, o Palmas não tirou o pé. Aos 30 minutos, o meia foi lançado na entrada da área e partiu para cima da zaga. Ao colocar a bola na frente, o camisa 10 foi tocado e caiu. Sem titubear, a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Tchô bateu firme e a bola incrivelmente bateu em uma trave, correu sobre a linha e entrou na meta defendida por Waldson.

Tchô cobra o pênalti e faz o segundo gol do Palmas. #trniltao pic.twitter.com/GIAzdL7rui — Edson Reis (@Ed15Reis) January 20, 2021