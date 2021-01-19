Desportiva se mexe, anuncia atacante e renovação com velho conhecido grená

Rodrigão se destacou no futebol de Rondônia e chega para ser o atacante da Desportiva no Capixabão Crédito: Divulgação

Depois de algum mistério, finalmente a Desportiva começou a anunciar o seu elenco para a disputa do Campeonato Capixaba 2021, única competição que a Tiva terá neste 1º semestre.

E as duas primeiras novidades na Locomotiva Grená são um centroavante e um volante. Para o ataque, foi contratado o Rodrigão, jogador de 27 anos e que em 2019 foi um dos artilheiros do Campeonato Rondoniense, quando marcou seis gols pelo Guaporé e também entrou na seleção da competição.

No ano passado, a fase não foi tão boa, com o atleta passando por quatro clubes (Barbalha-CE, Sousa-PB, Rio Branco-AC e Iguatu-CE), tendo feito 22 partidas entre Série D, Copa do Brasil, além dos estaduais da Paraíba e do Ceará, mas marcando apenas um gol.

PITBULL DE VOLTA

E o segundo anúncio feito pela Desportiva foi uma renovação, com o volante Caetano, de 36 anos. O atleta, que está em sua terceira passagem pelo time de Jardim América, segue no clube após ter participado das duas partidas das quartas de final do Campeonato Capixaba do ano passado, quando a Tiva foi eliminada pelo arquirrival Rio Branco.