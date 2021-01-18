Destaque capa-preta, Gil Mineiro fica no Rio Branco e sonha alto

Um dos destaques do time capa-preta no último Estadual, Gil Mineiro segue no Rio Branco Crédito: Alef Jordan/Rio Branco

Um dos destaques do último Campeonato Capixaba e eleito para a seleção da competição, o meio de campo Gil Mineiro foi o primeiro jogador a renovar com o Rio Branco para a temporada 2021.

Com quatro assistências em cinco jogos, Gil foi determinante na campanha do vice-campeonato, que garantiu ao Capa-Preta um calendário cheio com vagas nas Copas Verde e do Brasil e na Série D do Brasileirão.

Confirmado no Brancão, o meio de campo agora quer deixar o passado para trás e focar no futuro do clube.

"Estou feliz em continuar no clube e no Estado onde fui muito bem recebido. Isso foi fundamental para que eu pudesse fazer um bom trabalho. Conseguimos comprar uma ideia vencedora, e fizemos um grande trabalho para chegar nas competições nacionais. Mas o que foi feito, passou. Agora é uma nova trajetória para batalhar pelos objetivos do clube, que é voltar a figurar nas competições nacionais e disputar novamente o título", disse o jogador, em entrevista ao site oficial do clube.

O primeiro desafio de Gil Mineiro e do Rio Branco na temporada 2021 será a disputa do Campeonato Capixaba. O Capa-Preta estreia no dia 27 de fevereiro, quando recebe o São Mateus, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.