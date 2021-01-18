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Técnico do Vitória analisa empate em teste e garante time forte na Copa Verde

Alvianil empatou em 4 a 4 contra o Sport-ES no último final de semana no último ensaio antes da estreia na Copa Verde, nesta quarta-feira (20), diante do Brasiliense, no Distrito Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2021 às 19:18

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 19:18

Vitória
O Alvianil empatou contra o Sport-ES no amistoso preparatório antes da estreia na Copa verde Crédito: Vitor Nicchio/Vitória
O Vitória sofreu quatro gols e ficou apenas no empate com Sport-ES, último colocado da Série B do Campeonato Capixaba 2020. Mesmo com pouco tempo de trabalho e ainda sem poder contar com jogadores importantes como os zagueiros Léo Breno e Léo Alves, o jogo-treino foi válido para o técnico Cláudio Roberto montar o time que entra em campo na quarta-feira, contra o Brasiliense, pela Copa Verde 2020.

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O novo treinador do Alvianil, que iniciou a partida atuando num 3-4-3, explicou que conseguiu fazer observações individuais e coletiva, que serão determinantes na escalação da equipe na estreia da competição regional.
"Vejo os jogadores com boa vontade e querendo fazer o bem. É obvio que temos um tempo curto de preparação porque temos um compromisso também em tempo curto. Mas deu para ter visualizações individuais e coletivas. Agora vamos ajustar o que a gente precisa para reunir forças e temos jogadores importantes que ficaram fora deste teste e que agora estarão à disposição", salientou o treinador
O Vitória embarca para o Distrito Federal, na manhã desta terça-feira. O jogo único da primeira fase da Copa Verde está marcado para a quarta, às 16h (de Brasília), no Serejão, no Distrito Federal. Quem vencer avança. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.
Com informações do Globoesporte.com/es

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