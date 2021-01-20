Em Brasília

Vitória é goleado pelo Brasiliense e acaba eliminado da Copa Verde

Com nove jogadores afastados por testarem positivo para a covid-19, o Avianil foi facilmente batido pelo Brasiliense por 4 a 0 na tarde desta quarta-feira (20) e deu adeus à competição nacional

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 17:29

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

20 jan 2021 às 17:29
Copa Verde
O Vitória foi facilmente batido pelo Brasiliense no Distrito Federal e acabou eliminado da Copa Verde Crédito: Reprodução/Youtube
Como se já não bastasse uma grande reformulação em relação ao elenco que terminou o último Capixabão, o Vitória teve de entrar em campo diante do Brasiliense, na tarde desta quarta-feira (20), pela estreia na Copa Verde, em Brasília, com um time ainda mais modificado se comparado ao que vinha se preparando para o confronto decisivo. Pouco antes da bola rolar na Boca do Jacaré, nove jogadores do Alvianil testaram positivo para a covid-19. O resultado foi um completo domínio do time candango, que venceu fácil por 4 a 0 e eliminou os capixabas.

Por conta dos atletas afastados, o volante Reynald foi improvisado na lateral-direita. Já o outro volante Igor Pimentel, fechou a zaga. Com isso, o meio de campo contou apenas com Emerson de volante e jogadores de ataque completaram o setor.
Ainda assim o Vitória resistiu à pressão do time da casa até o último lance da etapa inicial. Mas quando sucumbiu, foi de forma bisonha. Já nos acréscimos, o zagueiro Badhuga, sozinho, cruzou para a área e Léo Breno jogou contra o patrimônio. Harrison ainda falhou ao tentar segurar a bola.

SEGUNDO TEMPO

O gol abalou o time capixaba e a entrada de Dodô no lugar de Gianlucas não surtiu efeito, pelo contrário. Logo aos seis minutos da etapa complementar, Luquinhas recebeu de Jeferson Maranhão, invadiu a área e tocou de cavadinha, por cima do goleiro Harrison. Belo gol na Boca do Jacaré.
Com muita facilidade e espaços em campo, o Brasilense chegou ao terceiro gol aos 38. Rodrigo Fumaça recebeu na meia-lua e de primeira bateu no cantinho, de chapa, sem chances para Harrison.
O pior ainda estava por vir. Aos 44, em um escanteio na área alvianil, o atacante Tobinha cabeceou em cima de Harrison, que ao tentar defender em dois tempos acabou jogando a bola por entre as pernas.  Foi a pá de cal para sepultar a eliminação do time capixaba

CAPIXABÃO

O Alvianil agora volta as atenções para o Capixabão 2021, no qual estreia contra o Pinheiros, no Salvador Costa, no dia 27 de fevereiro.

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba
