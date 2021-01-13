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Forte na disputa

Rio Branco-VN renova com o técnico Roy e mantém base campeã do Capixabão

Time de venda Nova do Imigrante manteve o treinador e conseguiu também segurar boa parte do elenco que conquistou o inédito Estadual de 2020
Richard Pinheiro

Richard Pinheiro

Publicado em 

13 jan 2021 às 14:57

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 14:57

Capixabão
Roy permanecerá no comando técnico do Rio Branco-VN, onde conquistou o inédito Capixabão para o time de Venda Nova Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco FC
atual campeão capixaba vem forte para 2021, pelo menos no papel. O Rio Branco-VN conseguiu resistir à virada de ano e ao mercado da bola aquecido no Espírito Santo para manter grande parte do elenco que conquistou o título estadual do ano passado.
A primeira manutenção foi no banco de reservas, com o técnico Antônio Carlos Roy seguindo no comando da equipe. O treinador de 50 anos inicia mais uma temporada na busca pelo seu 3º título estadual no futebol capixaba, já que, além da conquista em 2020, também foi campeão capixaba em 2007 pelo Linhares.

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Dentro de campo, uma espinha dorsal foi mantida, com vários jogadores que fizeram parte da campanha vitoriosa no ano passado tendo os contratos renovados. São eles: o goleiro Giovani Perim, o lateral-direito Douglas, o lateral-esquerdo Neto, o zagueiro Rafael Olioza, os volantes Ivan, Canário e Gabriel, e os meias Gustavo Tonolli e Arthur Faria.
Apenas duas contratações foram confirmadas pela diretoria do Brancão Polenteiro até o momento: chegam os atacantes Russo (ex-Atlético-BA) e Marcudinho (ex-Sampaio Corrêa-RJ). Ambos já tiveram passagens anteriores pelo time de Venda Nova do Imigrante.

ADEUS DO ARTILHEIRO

Em meio às renovações e chegadas de jogadores, uma saída vai com certeza deixar saudades nos torcedores vendanovenses. Artilheiro do Capixaba 2020, com 8 gols marcados, o centroavante Rafael Castro deixou o Rio Branco VN, já se despediu do clube e negocia com outras equipes, de dentro e fora do Espírito Santo. O atleta de 29 anos chegou a receber uma proposta oficial do Rio Branco-ES, vice-campeão capixaba, mas a negociação esfriou nos últimos dias.

TEMPORADA 2021

Se planejando para disputar cinco competições em 2021, o Rio Branco-VN tem a sua estreia no Campeonato Capixaba marcada para o dia 27 de fevereiro, quando encara o Serra, no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.

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