Rio Branco-VN renova com o técnico Roy e mantém base campeã do Capixabão

Roy permanecerá no comando técnico do Rio Branco-VN, onde conquistou o inédito Capixabão para o time de Venda Nova Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco FC

atual campeão capixaba vem forte para 2021, pelo menos no papel. O Rio Branco-VN conseguiu resistir à virada de ano e ao mercado da bola aquecido no Espírito Santo para manter grande parte do elenco que conquistou o título estadual do ano passado.

A primeira manutenção foi no banco de reservas, com o técnico Antônio Carlos Roy seguindo no comando da equipe. O treinador de 50 anos inicia mais uma temporada na busca pelo seu 3º título estadual no futebol capixaba, já que, além da conquista em 2020, também foi campeão capixaba em 2007 pelo Linhares.

Dentro de campo, uma espinha dorsal foi mantida, com vários jogadores que fizeram parte da campanha vitoriosa no ano passado tendo os contratos renovados. São eles: o goleiro Giovani Perim, o lateral-direito Douglas, o lateral-esquerdo Neto, o zagueiro Rafael Olioza, os volantes Ivan, Canário e Gabriel, e os meias Gustavo Tonolli e Arthur Faria.

Apenas duas contratações foram confirmadas pela diretoria do Brancão Polenteiro até o momento: chegam os atacantes Russo (ex-Atlético-BA) e Marcudinho (ex-Sampaio Corrêa-RJ). Ambos já tiveram passagens anteriores pelo time de Venda Nova do Imigrante.

ADEUS DO ARTILHEIRO

Em meio às renovações e chegadas de jogadores, uma saída vai com certeza deixar saudades nos torcedores vendanovenses. Artilheiro do Capixaba 2020, com 8 gols marcados, o centroavante Rafael Castro deixou o Rio Branco VN, já se despediu do clube e negocia com outras equipes, de dentro e fora do Espírito Santo. O atleta de 29 anos chegou a receber uma proposta oficial do Rio Branco-ES, vice-campeão capixaba, mas a negociação esfriou nos últimos dias.

TEMPORADA 2021