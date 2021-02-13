  • Goiás vence o Botafogo e fica vivo na luta contra o rebaixamento
Futebol

Goiás vence o Botafogo e fica vivo na luta contra o rebaixamento

Precisando vencer a qualquer custo, o Goiás tomou as rédeas da partida e teve maior posse de bola, explorando as fragilidades do Botafogo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 fev 2021 às 19:42

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 19:42

Para muitos, o Goiás já estava rebaixado. Ledo engano. Atuando em seus domínios, o Esmeraldino venceu o lanterna Botafogo por 2 a 0, neste sábado (13), com gols de Rafael Moura e Fernandão, e ficou "vivo" na luta contra a queda. Caso o Bahia perca para o Atlético-MG, e o Vasco seja derrotado pelo Internacional , os goianos ficarão a apenas um ponto de sair da zona. Vale lembrar que, na última rodada, o Goiás enfrentará o Vasco em São Januário (RJ). Um confronto direto nesta incômoda disputa.
Rafael Moura abriu o placar na vitória do Goiás por 2 a 0 sobre o Botafogo
Rafael Moura abriu o placar na vitória do Goiás por 2 a 0 sobre o Botafogo Crédito: Divulgação | Goiás
Antes, porém, o Esmeraldino recebe o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (21), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo - que já está rebaixado - pega o São Paulo no Nilton Santos (RJ).
Precisando vencer a qualquer custo, o Goiás tomou as rédeas da partida e teve maior posse de bola, explorando as fragilidades do Botafogo. O Esmeraldino investiu no jogo aéreo e se beneficiou das "torres gêmeas" Fernandão e Rafael Moura.
O Goiás abriu o placar após cruzamento da esquerda de Vinícius, Rafael Moura subiu mais alto que zaga, cabeceou encobrindo o goleiro Diego Loureiro e marcou aos sete minutos do primeiro tempo.
Por muito pouco Miguel não fez um gol de placa. Após receber um cruzamento, ele escorou de calcanhar de primeira e a bola acabou batendo no travessão. Se entrasse, certamente seria um dos gols mais bonitos do campeonato.
O Goiás ampliou o placar aos 18 minutos do segundo tempo novamente em uma jogada aérea, quando Shaylon cruzou e Fernandão testou para o fundo da rede e decretou a derrota do Botafogo por 2 a 0.

