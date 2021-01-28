Paulinho supera 2020 de lesões e mostra otimismo para o novo ano do Rio Branco

Paulinho fala sobre lesão e mostra confiança para 2021 no Rio Branco: "chegar nos nossos objetivos" Crédito: Divulgação/Rio Branco

A estreia do atacante Paulinho, pelo Rio Branco, foi com gol e vitória sobre a arquirrival Desportiva (assista). Agora, o atleta teve seu contrato renovado para o Campeonato Capixaba 2021 e acredita no trabalho para avançar nas competições em que o Brancão disputará.

O início da caminhada pelo Capa-Preta, não foi só alegria. Logo na primeira partida o atacante se lesionou, mas mesmo assim seguiu jogando, não em sua melhor posição. Paulinho, que atuou em todas as seis partidas da retomada do Capixaba 2020, comentou sobre a sua fase no Brancão.

"Avalio de forma positiva meu início no Rio Branco. Muitos não sabem, mas depois da estreia, joguei as outras partidas com dor por conta da lesão no primeiro jogo, jogava à base de injeção, pois vim para ajudar e não queria ficar de fora. Até pedi para ser recuado para ajudar. Mas as lesões não tiraram meu foco. Isso me fortaleceu ainda mais", analisou

Renovado com a equipe, o atacante frisou que está 100% recuperado da lesão e confiante para a temporada 2021.

"Essa condição física já passou, estou melhor, e agora é voltar bem para chegar mais longe. Esse ano vai ser de coisas boas. Sei que a torcida capa-preta está do nosso lado, e isso nos deu força. Juntos, esse ano, vamos chegar nos nossos objetivos".

O Rio Branco estreia na temporada 2021 no dia 27 de fevereiro, quando recebe o São Mateus, no Kleber Andrade, pela primeira rodada do Campeonato Capixaba. Além do Estadual, esse ano o Capa-Preta também disputa a Copa do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa Verde e a Copa Espírito Santo.