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Confiança

Paulinho supera 2020 de lesões e mostra otimismo para o novo ano do Rio Branco

Vice-campeão Capixaba 2020, atacante renovou com a equipe Capa-Preta e espera ter uma maior sequência com a camisa alvinegra

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 16:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2021 às 16:11
Rio Branco
Paulinho fala sobre lesão e mostra confiança para 2021 no Rio Branco: "chegar nos nossos objetivos" Crédito: Divulgação/Rio Branco
A estreia do atacante Paulinho, pelo Rio Branco, foi com gol e vitória sobre a arquirrival Desportiva (assista). Agora, o atleta teve seu contrato renovado para o Campeonato Capixaba 2021 e acredita no trabalho para avançar nas competições em que o Brancão disputará.
O início da caminhada pelo Capa-Preta, não foi só alegria. Logo na primeira partida o atacante se lesionou, mas mesmo assim seguiu jogando, não em sua melhor posição. Paulinho, que atuou em todas as seis partidas da retomada do Capixaba 2020, comentou sobre a sua fase no Brancão.

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"Avalio de forma positiva meu início no Rio Branco. Muitos não sabem, mas depois da estreia, joguei as outras partidas com dor por conta da lesão no primeiro jogo, jogava à base de injeção, pois vim para ajudar e não queria ficar de fora. Até pedi para ser recuado para ajudar. Mas as lesões não tiraram meu foco. Isso me fortaleceu ainda mais", analisou
Renovado com a equipe, o atacante frisou que está 100% recuperado da lesão e confiante para a temporada 2021.
"Essa condição física já passou, estou melhor, e agora é voltar bem para chegar mais longe. Esse ano vai ser de coisas boas. Sei que a torcida capa-preta está do nosso lado, e isso nos deu força. Juntos, esse ano, vamos chegar nos nossos objetivos".
O Rio Branco estreia na temporada 2021 no dia 27 de fevereiro, quando recebe o São Mateus, no Kleber Andrade, pela primeira rodada do Campeonato Capixaba. Além do Estadual, esse ano o Capa-Preta também disputa a Copa do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa Verde e a Copa Espírito Santo.
Com informações do Globoesporte.com/es
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