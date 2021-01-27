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Ainda sem elenco, São Mateus planeja início da pré-temporada para o Capixabão

Diretoria avalia nomes para o comando técnico da equipe, que é a única dos 10 participantes do Capixaba 2021 que ainda não começou a sua pré-temporada

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2021 às 16:18
São Mateus
O Sernamby será palco dos jogos e também dos treinos do time mateense para o Estadual Crédito: Joilson Barbosa
Retardatário em seu planejamento, o São Mateus é a única equipe que ainda não iniciou a sua pré-temporada de treinos visando a disputa do Campeonato Capixaba 2021, que começa no fim de fevereiro.
Sem elenco e nem treinador definidos até o momento, a torcida fica em compasso de espera para saber quais serão os integrantes do plantel e comissão técnica para a competição estadual. Na diretoria seguem nomes conhecidos, como gerente de futebol Pedro Artur, que comentou sobre como será a gestão do clube e como vai ser formado o grupo de jogadores.

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"O São Mateus vai pro campeonato sendo gerido por uma comissão provisória. Vamos ter uma reunião nesta quinta-feira (28) para definir o nome do treinador, que deve ser capixaba, temos quatro nomes em vista. E os jogadores vão vir do Brasil todo, Pará, Alagoas, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, além de uns oito jogadores daqui da cidade. A nossa pré-temporada começa na semana que vem, temos campos aqui na cidade, temos praia e a nossa estrutura está toda aqui", salientou.
Bicampeão capixaba e com uma torcida apaixonada, que sempre garantiu boas médias de público nos jogos em casa, o São Mateus vem passando por momentos complicados nos últimos anos. Depois de ter sido rebaixado em 2018, a equipe conquistou o seu 3º título da Série B estadual no ano seguinte. Porém, já em 2020 flertou com a segunda divisão novamente e teve a sorte de que Atlético-ES e Linhares conseguiram ser piores na 1ª fase.
Com informações do Globoesporte.com/es

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