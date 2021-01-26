Após provocar a Desportiva no passado, Andinho garante foco total no time grená

Andinho acertou com a Desportiva após jogar pelo arquirrival Rio Branco Crédito: Divulgação/Desportiva

Para a temporada 2021 o Rio Branco se reforçou do atacante Matheus Bidick, que estava na Desportiva e criou uma grande identificação com o clube grená. Mas a Tiva não ficou para trás, deu o troco e acertou com o veloz Andinho, campeão da Série B do Capixaba 2018 pelo arquirrival.

Formado nas divisões de base do Atlético-MG, o jogador natural de Pancas teve uma passagem pelo São Paulo, jogou no Serra e o seu último clube foi o Nankatsu SC, do Japão.

Vestindo a tradicional camisa da Tiva pela primeira vez, Andinho lembra que já provocou a Desportiva no passado, mas afirma que hoje é grená.

"Joguei no maior rival e sei bem o peso do clássico. Já provoquei a Desportiva, mas hoje eu sou grená. Vou correr dobrado, vou fazer meus gols para conquistar a torcida da Tiva e criar um vínculo com o clube e com os torcedores. Quero fazer história no Araripe", declarou o jogador, em entrevista ao site oficial do clube.

A Desportiva inicia a sua trajetória no Campeonato Capixaba 2021 no dia 28 de fevereiro, quando encara o Vilavelhense, às 15h, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.