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Após provocar a Desportiva no passado, Andinho garante foco total no time grená

Atacante ex-Rio Branco é um dos reforços da Tiva para a temporada 2021. Elenco grená aos poucos vai sendo montado para a disputa do Capixabão

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2021 às 19:56
Desportiva
Andinho acertou com a Desportiva após jogar pelo arquirrival Rio Branco Crédito: Divulgação/Desportiva
Para a temporada 2021 o Rio Branco se reforçou do atacante Matheus Bidick, que estava na Desportiva e criou uma grande identificação com o clube grená. Mas a Tiva não ficou para trás, deu o troco e acertou com o veloz Andinho, campeão da Série B do Capixaba 2018 pelo arquirrival.
Formado nas divisões de base do Atlético-MG, o jogador natural de Pancas teve uma passagem pelo São Paulo, jogou no Serra e o seu último clube foi o Nankatsu SC, do Japão.

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Vestindo a tradicional camisa da Tiva pela primeira vez, Andinho lembra que já provocou a Desportiva no passado, mas afirma que hoje é grená.
"Joguei no maior rival e sei bem o peso do clássico. Já provoquei a Desportiva, mas hoje eu sou grená. Vou correr dobrado, vou fazer meus gols para conquistar a torcida da Tiva e criar um vínculo com o clube e com os torcedores. Quero fazer história no Araripe", declarou o jogador, em entrevista ao site oficial do clube.
A Desportiva inicia a sua trajetória no Campeonato Capixaba 2021 no dia 28 de fevereiro, quando encara o Vilavelhense, às 15h, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.
Com informações do Globoesporte.com/es
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