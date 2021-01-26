Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Otimismo

Após ficar no Rio Branco, Ronicley pede elenco forte para a temporada 2021

Experiente meia analisa a montagem do time capa-preta, que terá um ano com muitas competições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2021 às 19:48

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 19:48

Rio Branco
Ronicley seguirá no time capa-preta por mais uma temporada Crédito: Alef Jordan/Rio Branco
O meia Ronicley não conseguiu levar o Rio Branco ao 38º título do Campeonato Capixaba, mas ajudou o clube a garantir um calendário cheio ao ficar com o vice da competição. O jogador, que completa 40 anos em maio, renovou o seu contrato e permanece no time para o ano de 2021, que pode ser um dos maiores da história do Capa-Preta.

Veja Também

Governo do ES estende prazo de isenção de aluguel do Kleber Andrade para times capixabas

Richarlison é escalado para o BBB e atacante capixaba entra na brincadeira

Destaque capa-preta, Gil Mineiro fica no Rio Branco e sonha alto

Além de Roni, o Brancão manteve boa parte da equipe para a atual temporada, como os atacantes Paulinho, Nildo e Pepeta, os volantes Gil Mineiro e Esley e os zagueiros Petróleo e Círio. Além da manutenção dos destaques do elenco, o Capa-Preta contratou outros 11 jogadores, além do treinador alemão Andre Visser.
Às vésperas de iniciar mais um ano defendo as cores do Brancão, Ronicley vê com otimismo o processo de montagem do time e assume a responsabilidade de passar para os novos atletas o peso de vestir a camisa centenária.
"Manter a base e trazer reforços, como está sendo feito, é primordial para quem pensa grande. A probabilidade de colher algo maior é enorme. Meu trabalho é dentro e fora de campo, para mostrar para quem chega o tamanho do Rio Branco e o que esse clube significa", disse o meia, em entrevista ao site oficial do clube.
O Rio Branco estreia na temporada 2021 no dia 27 de fevereiro, quando recebe o São Mateus, no Kleber Andrade, pela primeira rodada do Campeonato Capixaba.
Além do Estadual, esse ano o Capa-Preta também disputa a Copa do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa Verde e a Copa Espírito Santo.
Com informações do Globoesporte.com/es

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados