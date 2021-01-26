Após ficar no Rio Branco, Ronicley pede elenco forte para a temporada 2021

Ronicley seguirá no time capa-preta por mais uma temporada Crédito: Alef Jordan/Rio Branco

O meia Ronicley não conseguiu levar o Rio Branco ao 38º título do Campeonato Capixaba, mas ajudou o clube a garantir um calendário cheio ao ficar com o vice da competição. O jogador, que completa 40 anos em maio, renovou o seu contrato e permanece no time para o ano de 2021, que pode ser um dos maiores da história do Capa-Preta.

Além de Roni, o Brancão manteve boa parte da equipe para a atual temporada, como os atacantes Paulinho, Nildo e Pepeta, os volantes Gil Mineiro e Esley e os zagueiros Petróleo e Círio. Além da manutenção dos destaques do elenco, o Capa-Preta contratou outros 11 jogadores, além do treinador alemão Andre Visser.

Às vésperas de iniciar mais um ano defendo as cores do Brancão, Ronicley vê com otimismo o processo de montagem do time e assume a responsabilidade de passar para os novos atletas o peso de vestir a camisa centenária.

"Manter a base e trazer reforços, como está sendo feito, é primordial para quem pensa grande. A probabilidade de colher algo maior é enorme. Meu trabalho é dentro e fora de campo, para mostrar para quem chega o tamanho do Rio Branco e o que esse clube significa", disse o meia, em entrevista ao site oficial do clube.

O Rio Branco estreia na temporada 2021 no dia 27 de fevereiro, quando recebe o São Mateus, no Kleber Andrade, pela primeira rodada do Campeonato Capixaba.

Além do Estadual, esse ano o Capa-Preta também disputa a Copa do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa Verde e a Copa Espírito Santo.