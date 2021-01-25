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Governo do ES estende prazo de isenção de aluguel do Kleber Andrade para times capixabas

Benefício para os clubes locais vale por pelo menos mais 60 dias e pode ser prorrogado até 120 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2021 às 19:33

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 19:33

Estádio Kleber Andrade
O Kleber Andrade seguirá disponível e sem custos aos times capixabas por mais 60 dias Crédito: Ricardo Medeiros
No último mês de outubro, o Governo do Espírito Santo decretou a isenção de aluguel do Kleber Andrade, para os clubes capixabas, até o fim de 2020. Agora, o executivo estadual prorrogou esse prazo.
A edição do Diário Oficial, desta segunda-feira (25), trouxe a publicação de uma portaria que estende o benefício para os times locais por pelo menos mais 60 dias (23 de março). A isenção pode ser prorrogada por mais 60 dias, caso os jogos não possam receber torcedores, em decorrência das medidas de combate à Covid-19.

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O prazo final termina no dia 22 de maio, data prevista para o jogo final do Campeonato Capixaba 2020. Além do Estadual, no mesmo período também será disputada a Copa do Brasil, com as participações de Rio Branco e Rio Branco VN.
O secretário de Esportes e Lazer do Governo do ES, Júnior Abreu, destaca que a prorrogação do benefício visa auxiliar o futebol capixaba, uma vez que as receitas estão comprometidas por conta da ausência do público nos jogos.
'Nós estamos reeditando isso (a portaria), uma vez que a pandemia não passou e nós sabemos da importância para os nossos clubes de ter essa facilidade. Como a gente ainda não pode ter público em nossos estádios, as receitas dos clubes ficam ainda mais comprometidas. Então, o nosso interesse foi de fortalecer o futebol capixaba", salientou o secretário.
Com informações do Globoesporte.com/es

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